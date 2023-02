Ricardo Salinas Pliego veta a Werevertumorro tras discusión en redes sociales

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego y el influencer Gabriel Montiel, mejor conocido como ‘Werevertumorro’, se hicieron de palabras en redes sociales luego de que perdiera Mazatlán FC ante el Club Juárez 3 a 1 durante el partido en el estado Cañeros el pasado 3 de febrero, generando la molestia entre los famosos, pues el equipo ya no llegó a la tabla general de la Liga MX.

Fue a través de Twitter donde el famoso empresario expresó su molestia al respecto con el tajante comentario: “Dan pena estos cañoneros. Habrá cambios de fondo”, a lo que inmediatamente el influencer respondió “te ayudo, Ricardo”, sin saber que el comentario sería tomado a mal por el dueño de TV Azteca.

“Primero que nada hábleme de usted… segundo, a ver dígame a quien más ha ayudado y cuáles fueron los resultados, tercero, cuánto cobra y por qué tan caro. Saludos y buen sábado!”, le respondió Salinas Pliego al influencer.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, pues rápidamente la pelea en redes sociales subió un poco de nivel y Werevertumorro le respondió: “¿Conoces la creación de contenido en México? Listo. Ayudar es gratis, si no hubiera escrito contrátame y no le voy a hablar de usted a un CM que ni siquiera comprende lo que es AYUDAR”.

Acto seguido, el empresario mexicanole recriminó al influencer que pudiera ayudarle en algo que él se consideraba experto, pues tiene un emporio de creación de contenido, dígase comunicación. “Soy multimillonario en gran parte gracias a la creación y difusión de contenido, ¿o tú me vas a enseñar a mí de creación de contenido?”.

Así mismo, el empresario aprovechó para etiquetar al director de Grupo Salinas, Javier Ferrer, con el fin de hacer público que Gabriel Montiel ya no era bienvenido en ninguna de sus empresas. “Gracias por ofrecerme ayuda, no la necesito… espero tu nunca necesites la mía @JavierFerrerBGS el joven no es bienvenido en GS”.

Werevertumorro optó por no quedarse callado y de nueva cuenta le respondió en un modo un tanto sarcástico y aseguró que entonces se retiraría de la creación de contenido, pues ya no podría trabajar en Twitch, Youtube, Facebook, Apuestas, Podcast ni con otros patrocinadores que son parte de Grupo Salinas, pero no sin antes recordar que él fue quien en un principio pidió hacer una colaboración. “Por cierto quien quería hacer algo eras tú, no yo. Bendiciones con el Maza”.

“Tiene razón, yo lo invité (así como a su hermano) y no pudo venir… simplemente yo me equivoqué con usted, pensé que era buena idea aprender de jóvenes influencers, lo bueno para ambos, es que eso no va a suceder”, respondió definitivamente Ricardo Salinas Pliego.

Si bien, hasta el momento el influencer no volvió a responder al empresario, cientos de internautas sí cuestionaron a Salinas Pliego sobre el motivo del borlote, a lo que él explicó que los jóvenes de ahora de todo se ofenden y que en un principio, lo único que quería saber era la experiencia de Werever sobre el tema.

“Solo porque le pregunté en qué me podía ayudar y que experiencia tenía… el parecer es malo preguntarles eso a los jóvenes hoy en día, se ofenden rápido”, contestó Salinas Pliego a un internauta.