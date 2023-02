Shakira revelará más detalles de su separación de Gerard Piqué

Aseguran que en su nuevo y esperado álbum, Shakira revelará muchos más detalles de su separación del ex futbolista español, Gerard Piqué, ya que éste estará inspirado en la situación que ha puesto a la ex pareja bajo los reflectores desde que se confirmó el término de su relación en junio de 2022. La estrella del pop, de 46 años, publicó recientemente la canción Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53, que ha sido tachada como un “diss track” o “tiradera”, en español, en la que lanzó varios dardos en contra del papá de sus hijos y de la nueva novia de éste, la española Clara Chía Marti.

Una fuente reveló a la columna Bizarre del periódico The Sun on Sunday que “su próximo álbum va a ser sin duda un disco revelador y no tendrá reparos en contar a todo el mundo lo que pasó”.

“Ella estaba trabajando en otro disco antes de que tuviera sospechas de infidelidad, por lo que esas canciones están siendo reescritas con nuevos finales”, aseguró.

El objetivo de la “reingeniería” que habría hecho Shakira al material que integrará su próximo álbum de estudio es “para dar a los fans una imagen más completa de la verdad. Los que han escuchado fragmentos dicen que mezcla latin, rock y hip hop y que es más empoderador”, señaló el informante al medio británico.

La creadora de temas como Hips Don’t Lie y Monotonía, quien en la letra de su más reciente éxito sugirió que Piqué había “cambiado un Rolex por un Casio”, afirmó que el tema era para “las mujeres que se levantan contra aquellos que nos hacen sentir insignificantes”.

Sobre el mismo asunto, Shakira recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la felicidad que le trajo el éxito internacional que alcanzó su colaboración con el productor argentino Bizarrap.

“Nunca pensé que lo que para mí fue una catarsis y un desahogo llegaría directo al número uno del mundo. Quiero abrazar a los millones de mujeres que se levantan contra quienes nos hacen sentir insignificantes. Las mujeres que defienden lo que sienten y piensan y levantan la mano cuando no están de acuerdo: ellas son mi inspiración”, afirmó la cantante, quien el pasado 2 de febrero cumplió 46 años y recibió distintos regalos que la llenaron de felicidad, mientras que su ex, Gerard Piqué, tuvo su propio festejo al lado de su novia, Clara Chía. Aunque en los últimos meses, la colombiana lanzó ya tres sencillos, Te felicito, Monotonía y BZRP Music Sessions Vol. 53, y se sabe que está trabajando en nueva música, aún no ha dado a conocer una fecha oficial para el lanzamiento de su nuevo álbum.