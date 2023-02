Tierno reencuentro de Harry Styles y Taylor Swift en los Premios Grammy

El domingo se llevó a cabo la edición número 65 de los Premios Grammy que se desarrolló en Los Ángeles y en donde se reconoció a lo más destacado de la música durante 2022, pero además la audiencia pudo disfrutar de grandes encuentros entre artistas.

Entre las apariciones más esperadas de la noche estaba la de Bad Bunny, Adele y Sam Smith juntos por primera vez, Harry Styles y Taylor Swift; estos últimos fueron seguidos durante la noche por sus fanáticos quienes a través de redes sociales compartieron fotos de ambos en la alfombra roja, sin embargo ‘el sueño’ se concretó cuando se encontraron dentro del recinto.

Ambos cantantes parecieron felices de reunirse nuevamente, pues cabe destacar que la intérprete de Shake It Off y el ex integrante de One Direction protagonizaron uno de los romances más sonados durante 2012 debido a su popularidad que hasta hoy en día mantienen.

Las fotos que han sido publicadas muestran a ambos cantantes charlando relajadamente durante el show de los Grammys e incluso Taylor colocó su mano por algunos momentos en el brazo de quien fuera su pareja y uno de los amores a los que ha dedicado canciones, tal como el tema Style, donde parece describir a Harry.

​Este hecho emocionó a los miles de fanáticos de ambos artistas que no perdieron la oportunidad de revivir la esperanza de que los cantantes vuelvan a tener una relación ahora que el también compositor se separó de Olivia Wilde, de acuerdo a fuentes cercanas de la pareja.

Taylor Swift al parecer fue una de las personalidades que más destacó en la noche, pues además de las imágenes con su ex novio, la estadunidense se volvió viral por unas fotografías a lado de Bad Bunny y bailar en su presentación, pues fue el puertorriqueño abrió el show.