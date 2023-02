Buscan institucionalizar la limpieza del río San Juan

Por Josefina Herrera

Noticias

El presidente del Concejo Ambiental en San Juan del Río, Manuel Ávalos, señaló que estarán participando en conjunto con las autoridades municipales para llevar a cabo las acciones de limpieza del río San Juan, pues con ello buscan institucionalizar esta campaña.

En este sentido, indicó que se ha mantenido una vigilancia ambiental constante para que el afluente se mantenga en óptimas condiciones, y sobre todo para reducir los riesgos de afectación ante las lluvias.

“Entre los trabajos que se vienen realizando de vigilancia ambiental, que no ha concluido por parte del Consejo Ambiental, estamos por arrancar la fase dos por parte del municipio para dar el segundo paso y volver a hacer la limpieza de toda la ribera del río, quitar taponamientos, el mismo proceso que se llevó el año pasado, esto con la situación de que queremos que cada año se esté realizando porque también lo que tratamos es que se institucionalice para que después las demás administraciones o el partido que sea, también tengan esa obligación de limpiar la ribera del río cada año, nos parece a nosotros importante seguir con esa labor”.

El ambientalista refirió que es necesario ponerle un alto a la gente que sigue contaminando el río con basura o con descargas, ya que se hizo un gran esfuerzo para limpiarlo, por lo cual esta contribución debe ser de todos.

Al respecto, mencionó que es injusto que la preocupación por preservarlo sólo sea de unos cuantos, y que no exista esa conciencia al menos de no tirar la basura en donde no se debe, ya que a la larga la afectación es mayor.

“Tenemos que poner ya un alto a esa situación de que la gente cree que no pasa nada y siguen ensuciando, siguen descargando agua al río, está muy dañado, ahorita que se empiece la limpieza vamos a encontrar otra vez el basurero, por eso siempre lo he dicho, los ambientalistas no somos la gente que limpia la basura del río, los ambientalista lo único que queremos es participar y ponemos nuestro grano de arena, pero lo más importante es la educación ambiental, sensibilizar a la gente para que no lo siga haciendo”.

Precisó que el hecho de que en año pasado no se haya registrado una lluvia como la del 2021, misma que ocasionó una fuerte inundación, no quiere decir que no vuelva a pasar y caigan en una despreocupación por parte de los ciudadanos, y precisamente estas medidas de prevención son para disminuir esos efectos.

“A pesar de que no hubo lluvia, no hubo inundaciones y una situación inequívoca el año pasado que pusiera en peligro un fraccionamiento o comunidad por el agua, pero si necesitamos prever, aquí lo importante es prever y mantener limpio el río, que haya sanidad para toda la gente, necesitamos que la gente se comprometa, que sea empática, sensible, que la verdad vamos a llorar si pasa algún suceso, la naturaleza se encarga de cobrarnos la factura”.