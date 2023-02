Isabel Madow confronta las críticas

Recientemente, Isabel Madow lanzó un contundente mensaje en donde hace frente a las constantes críticas que ha recibido por hacer contenido erótico y pide que tomen en cuenta las otras cosas que ha hecho a lo largo de su carrera artística.

A través de Twitter, la famosa actriz comenzó haciendo frente a las críticas por el contenido “candente” que subió recientemente a su página web, resaltando que cada persona es libre de ver o no lo que comparte.

“¡Ya dejen de criticarme! Si no te gusta mi contenido no me sigas; que si no me parezco ya, que si mucho maquillaje, que si …ya basta. No me he operado nada. No me puedo ver como hace 20 años, ¡Por Dios!”, indicó.

A pesar de su mensaje, los señalamientos en su contra aún continuaron, por lo que volvió a compartir otro tuit donde dejó en claro que ha hecho más cosas en su carrera artística, y en su vida personal, que solo “encuerarse” para vivir.

“No solo me sé encuerar. Soy actriz, cantante, conductora, pinto óleo, esculpo, cocino, bordo, sé coser, tejer, diseño mi ropa, soy jardinera, plomera, pinto mi casa, arregló todo lo que se rompe, carpintería, hago mi casa, sé planchar y demás. Aparte de ser mama y papá hago mil cosas más”, apuntó.

Para finalizar el tema, aclaró que solo ha realizado dos desnudos a lo largo de sus 20 años de estar dentro de la industria del entretenimiento.

“Y para su información que yo sepa, solo me he encuerado dos veces en 20 años en Playboy. Así que están muy buenas las fotos para que solo se acuerden de eso”, concluyó.

Las palabras de la celebridad causaron opiniones divididas en redes sociales; mientras que algunos le aconsejaban que ya no hiciera caso a los malos comentarios, otros continuaron burlándose de la actriz y señalaron que no ha hecho algo más “relevante” en el medio artístico que “desnudarse para revistas baratas”.