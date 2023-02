No se está encubriendo a nadie en el caso INDEREQ: Lupita Murguía

Por Sergio Hernández

Noticias

A mí me preocupa mucho el tema del INDEREQ, porque son prácticas que desafortunadamente lo reciben las mujeres, que ocurren y que si en otros momentos estas cosas eran o pasaban desapercibidas o eran toleradas, hoy ya son inaceptables, atajó la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía.

Lo que necesitamos, pidió, es que las mujeres, sus familiares que se sientan víctimas de acoso, de agresión o de hostigamiento brinden los elementos al contralor para que él pueda tomar la sanción.

Luego de que le hicieran llegar una carta grupos feministas en donde le manifestaban que no confiaban en el contralor, la funcionaria dijo: respeto la posición de las mujeres, podemos platicar pero debemos de acercanos a la Fiscalía, a la Contraloría de tal manera que todos los elementos que ellas tengan y los que tengan conocimiento sean los que sirvan para emitir una resolución, parte del problema fue según refiere el propio contralor es que los hechos que refieren, no ameritan una sanción grave, es decir que está refiriéndose a algunos comentarios, miradas lascivas, invitaciones que no deben de darse en un ambiente de trabajo por supuesto ni tiene que ser toleradas, por eso se dio de baja a una persona y se suspendió a otra.

-¿Usted trabajaría en un ambiente así?

-Evidentemente es algo que las mujeres piden condiciones de seguridad y lo han pedido siempre y hoy estas condiciones de darse son inaceptables pero para poderla sancionar necesitamos aportar los elementos que permitan y que justifiquen y motiven la sanción correspondiente, no se está cubriendo a nadie.

-Parece que al señor Edward Sánchez, no le importa el asunto, dice que el ambiente laboral está muy bueno…

-Yo creo que está muy preocupado por el tema porque es algo que sucede en su dependencia, no he platicado con él, pero el contralor sí lo ha hecho y me dice que de lo que le han referido las personas que han presentado su queja o su denuncia, no hay elementos para sancionarlo específicamente, si hubiera estos documentos se atiende, no se quiere cubrir a nadie nada más que nos proporcionan esos elementos