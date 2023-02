Shocker anunció su retiro de la lucha libre por salud

El luchador Jair Soria, mejor conocido como Shoker a lo largo de 31 años, se ha consagrado como uno de los favoritos de la lucha libre mexicana; sin embargo, esto está a punto de terminar, pues ha anunciado su retiro. La razón; su salud.

En entrevista con el canal ‘Más Lucha’, el 1000 % Guapo dio a conocer que las lesiones y su estado de salud ya no le permiten continuar con su carrera en los encordados.

Recordemos que durante una lucha con Diamante Azul, Shocker sufrió de su famosa lesión en la mandíbula, misma que por no alejarse del ring no se ha operado.

“Dejo el ring por mis lesiones y por mi salud, no porque yo quiera. Lo dejo por mi propio bien y porque me quiero mucho. Aparte, por ser 1000% guapo no es fácil”, afirmó el gladiador.

Shocker apuntó a que se encuentra en rehabilitación y en espera de una cirugía en la mandíbula, una lesión que lo aquejó durante años.

“En este momento, primero que nada, quiero darle gracias a Dios porque me estoy rehabilitando, estoy esperando cirugía. Estoy en una etapa de mucha concentración, de mucha tranquilidad y de mucha paz, esperando que todo salga bien.

Vamos a esperar a que todo salga bien, que se hagan de forma correcta, aunque ya no para regresar a luchar, sino a dar un poco de lo que me dio la lucha libre”, dijo.