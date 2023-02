Celebran la Bendición y Paseo del Buey en El Pueblito

Cientos presenciaron esta centenaria tradición

Texto y fotos: Laura Valdelamar

Noticias

Con alegría, cientos de personas se reunieron en las calles de Pedro Urtiaga y Sebastián de Gallegos para presenciar la Bendición y Paseo del Buey, en el marco del 287 aniversario del Santuario actual de Nuestra Señora de El Pueblito.

Fray Raymundo Castillo Caballero, Guardián del Santuario, quien estuvo acompañado por Josué Guerrero Trápala, secretario particular en representación del Gobernador del Estado, Mauricio Kuri González; Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, y su esposa Karina Antuñano de Sosa, fue el encargado de llevar a cabo la bendición de los bueyes que presentaron las mayordomías saliente y entrante (Vieja y Nueva), para enseguida realizar el recorrido por las principales calles de El Pueblito.

Antes se realizó una breve reseña de la Bendición y Paseo del Buey, en donde señalan que a través de la historia se ha ido atesorando como un signo de gratitud a Dios por todos los bienes recibidos por la intercesión de la Santísima Virgen, la fiesta grande de El Santuario está enmarcada en un novenario cada día, con expresiones de culto, de ritos y tradiciones propias, en el segundo día se tiene la Bendición y Paseo del Buey establecido en los estatutos y reglamentos de las corporaciones de Mayordomos y Tenanches de Nuestra Señora de El Pueblito.

Agregaron que El Pueblito desde sus orígenes fue una comunidad agrícola, el Santuario, sus fiestas y tradiciones, así como la mayordomía conservan y preservan su tradición e identidad original agrícola, en algunas de sus celebraciones.

Particular relieve tiene la Bendición y Paseo del Buey con cuya carne eran agasajados todos los habitantes de la comarca que asistían a los festejos del Santuario y de la corporación, este animal escogido entre muchos otros, comprado o donado por alguna persona de la corporación y otra tenía que ser paseado por las calles del pueblo, adornado de fiesta y para el caldo, para probar ante todos que no había sido robado, “por lo tanto este no es un espectáculo, tampoco es una faena de toros, tampoco se maltrata, es para probarle al pueblo que es un animal bien habido que está sano para poderlo degustar el día de mañana”, (hoy).

El buey debidamente adornado desde la casa del primer mayordomo en la forma tradicional con el suadero y sobre el todo lo necesario para condimentar el caldo como los ajos, la cebolla, zanahoria, col, garbanzos, jitomates y chiles, el pan de agua, las tradicionales tortillas de colores selladas, además las flores de papel que complementan el adorno.

Tras la bendición los bueyes fueron paseados por las principales calles de El Pueblito, además de que las personas aprovecharon para tomarse las fotos del recuerdo.