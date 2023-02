Disputan Estatal de Atletismo

Por Víctor Terrón

Noticias

Más de 480 atletas de los diferentes municipios queretanos compitieron este fin de semana en el Campeonato Estatal de Atletismo 2023 que se disputó en las instalaciones del Parque Querétaro 2000, con miras a los Juegos Nacionales de este año.

Este año las categorías en disputa serán: Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23, destacando que los ganadores del 1er y 2do lugar por categoría y prueba participarán en el Macro Regional que se disputará en CDMX y en el que Querétaro competirá contra Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, IPN, INDET, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y el anfitrión.

Querétaro aspira a mejorar la cosecha de 16 oros, 6 platas y 9 bronces alcanzada en 2022, siendo el deporte con mayor número de presea para el estado, permitiendo alcanzar un resultado histórico.

“Se hará un análisis técnico de todos los clasificados y los atletas que ya alcanzaron una medalla en las ediciones pasadas. Eso es importante ya que hay algunos atletas que suben de categoría y los márgenes cambian. Buscamos mantener ese número de medallas e incluso poder superarlo que es el objetivo principal que buscamos”, declaró Ángel Moreno, presidente de la Asociación Queretana de Atletismo.

Entre los exitosos resultados que ha ofrecido este proceso de Nacionales Conade está el saltador de altura, Erick Portillo, quien el año pasado finalizó su edad de elegibilidad y actualmente brilla en la temporada bajo techo en Europa.

“Esos son los objetivos principales que se tienen en el atletismo queretano. Hay atletas que salen de Nacionales Conade y lo que se busca es darle esa continuidad deportiva en un buen rendimiento como el caso de Erick Portillo. Cuando se tiene un seguimiento ellos se mantienen en los procesos selectivos para eventos internacionales como Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales”, añadió.

Sobre la proyección de eventos nacionales para Querétaro este 2023 se buscará atraer selectivos de cara a eventos internacionales a través de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.