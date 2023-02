Pide Don Fidencio orar por Siria y Turquía

Llama Obispo a buscar un mundo más justo y fraterno

Hay que superar el legalismo que se contenta con el cumplimiento literal de la ley y de las normas, no se trata de abolir las leyes sino de darles plenitud, sentenció el obispo de la Diócesis de Querétaro, Fidencio López Plaza, quien destacó que en el contexto de duelo, sufrimiento y violencia que se vive a nivel mundial, la palabra de Dios resuena y lo primero que se debe hacer es buscar su reino y su justicia, dijo.

Lo anterior, en el marco de la Eucaristía dominical que presidió en la Catedral de Querétaro, donde exhortó a los fieles a orar y unirse al duelo que se sufre en Siria y Turquía por el fallecimiento de 25 mil personas, así como los más de 100 mil heridos; así como pedir a Dios que aumenten los discípulos misioneros de la paz ante la violencia que se vive en el país.

Apuntó que cuando se busca la voluntad del Dios con la pasión con la que la buscó Jesús, se va siempre más allá de lo que dicen las leyes para caminar a un mundo más humano; tras señalar que lo importante no es contar con más personas observantes de la ley, “sino con hombre y mujeres que se parezcan a Jesús”, apuntó.

“Para Jesús la ley no es lo decisivo para saber que espera Dios de nosotros, lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia (…) Aquel que no mata cumple la ley, pero si no arranca de su corazón la agresividad hacia su hermano, no se parece a Dios; aquel que no comete adulterio cumple con la ley, pero si desea egoístamente a la esposa de su hermano no se asemeja a Dios”.

Es así que el obispo reiteró que lo que Jesús comunica no parte de cero, ni echa por tierra el patrimonio legal y religioso del antiguo testamento, sino que busca dar plenitud y ensanchar el horizonte del comportamiento humano y liberarlo de los peligros del legalismo.

En este sentido, reiteró que el cristianismo será más humano y evangélico, cuando la población viva las leyes, normas y preceptos como los vive Jesús, buscando un mundo más justo y fraterno.