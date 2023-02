Teresa García G. descarta estar en la boleta del 2024

Por Sergio Hernández

La rectora Teresa García se descarta para estar en la boleta del 2024; se dice de izquierda pero “sensata”; acepta ser un voz crítica “pero no tienen por qué callarme, mi interés por la universidad es genuino yo no estoy aquí como trampolín político”; dice que ella al igual que todas las mujeres ha sido acosada; acusa que en el conflicto universitario estuvo metido Morena y el PAN.

-¿Estuvo metido el ex rector Gilberto Herrera en el paro de labores?, se le cuestiona.

-No tengo la certeza -responde.

Indica que el conflicto que hizo que la Universidad estuviera cerrada por casi un mes se genera por una denuncia “ni siquiera bien fundada, porque ni siquiera se había revisado la carpeta que teníamos en la UAVIG”.

Sostiene que no está satisfecha con el resultado de ese paro de labores y su conclusión es que se debe seguir trabajando. Se sincera y admite que cuando pasaban esos días sintió frustración, enojo, sorpresa.

El acoso y la violencia de género, un problema estructural

En una extensa entrevista, García inicia con el tema del INDEREQ y el acoso denunciado al seno de esa institución: “Lo que pasa en el INDEREQ es reflejo de lo que pasa en muchos lugares, la violencia de género, incluido el acoso está arraigado porque está normalizado y entonces estos focos rojos que empiezan a salir serán más comunes no para satanizar, ni para señalar sino porque tenemos que empezar a comprender que esto ya cambió, que hay una sensibilidad mucho mayor por parte de quienes han sufrido acoso y que se atreven hoy a romper el silencio y a denunciar, lo cual es muy importante, Leí una nota que decía que con un despido no es suficiente y coincido, cuando hay que sancionar hay que sancionar eso es cierto y hay que hacerlo tajantemente pero eso no resuelve el problema.

“Tenemos que ir más a fondo porque es un problema estructural, así que hay que trabajar fuerte ahí y hay que generar protocolos, hay que generar estrategias que permitan la detección de estos casos. El combate a la violencia de género, al acoso sexual, al hostigamiento y que eventualmente porque no será tan rápido como quisiéramos justamente porque es estructural, poco a poco permita irlo resolviendo pero no depende de una institución, depende de cada quien porque tenemos que hacer conciencia del tipo de violencia que vivimos o que ejercemos y cambiar desde adentro, entonces es un tema de educación también.

“Lo que queremos –dice- no es solamente castigar, lo que queremos es resolver el problema y si queremos resolver el problema tenemos que pensar en qué estamos haciendo para resolverlo, hay protocolos.¿Los protocolos son buenos? ¿Se está trabajando para mejorar los protocolos? ¿Se está trabajando para prevenir y erradicar realmente la violencia? Eso es lo que hay que preguntarse y si no, hay que hacerlo entonces.

El paro de la UAQ

-¿Usted salió bien librada de ese tema, en la autoevaluación?

-Estamos trabajando contra la violencia de género desde el 2018. Somos la primera administración que desde agosto del 2018 generó un protocolo contra la violencia de género y que implementó la Unidad de Atención contra la Violencia de Género, no perfecta porque dista mucho de ser perfecta pero un primer paso en el 2018 y en el 2020 modificamos el protocolo, lo actualizamos y con eso estamos trabajando ahorita, ahorita vamos por la siguiente actualización.

-Pero no funcionó…

-Sí funciona, porque hemos tenido ya un buen número de denuncias que se han atendido y que poco a poquito mejoramos los procesos. El paro tiene diferentes aristas una de ellas, una denuncia que se hace en el Consejo Universitario que no estaba ni siquiera bien fundada, porque ni siquiera se había revisado la carpeta que teníamos en la UAVIG. Está bien, se hace una denuncia y nuestros estudiantes vienen de una pandemia donde por 2 años se habían alejado de la universidad, estamos hablando de septiembre del año pasado cuando en abril apenas regresamos a clases presenciales. Hoy muchas y muchos de nuestros estudiantes ni siquiera sabían que teníamos un protocolo, me lo decían que se enteraban del protocolo por el paro, decían y entonces no sabían que lo teníamos

-¿Otra gran tragedia (no saber comunicar)?

-Nosotros hemos bajado la comunicación con los medios institucionales pero ahí es donde te das cuenta que no. Hoy no se leen los medios institucionales, antes daba un informe cada año, dábamos el informe anual pero nadie sabía de ese informe, ahora lo vamos a dar cada dos meses.

-¿Se frustró?

-No es frustración creo que eso es un área de oportunidad, lo tenemos que ver como una oportunidad y lo tenemos que capitalizar, capitalizar hacía adelante y si nos centramos nada más en la parte de la frustración, frustración pasó y sí claro, pasamos por todos los procesos, el enojo, la sorpresa.

-¿Se enojó?

-Llegó un momento en que sí, y es que dije: ¿Qué está pasando? Si nosotros hemos hecho muchas cosas y después empiezas a reflexionar y te das cuenta que efectivamente hay factores que se juntaron para que las cosas se dieran así

-¿Factores políticos?

-El paro de origen nace de forma legítima por un enojo de estudiantes con respecto a este caso que repito fue mal informado pero está bien, vamos a suponer que aunque no lo hubiera sido así los chicos reaccionan; porque además la universidad es eso, si en la universidad no suceden en esas cosa, yo quiero preguntar en dónde suceden; en dónde podemos realmente protestar, después de la protesta tiene que haber una propuesta, tiene que venir la propuesta pero bueno, pero no nos podemos quedar en la frustración, tenemos que ver para adelante. Entonces es ver qué nos deja el paro, qué aprendizaje tenemos de él. Número uno: entender justo que no toda la comunidad universitaria conocía de los protocolos y de los procesos aunque nosotros pensamos que sí lo informamos; número dos: que justo aunque nosotros estuviéramos haciendo convocatorias de ir a conocer el protocolo porque se hacían prácticas en los campus, sean cinco personas que esto puso el tema en el centro y que toda la comunidad universitaria hoy, está interesada en aprender quiere saber tal o cual cosa en fin.

-Pero ya hay miedo en eso…

-Yo creo que al principio sí y al final sí es un interés legítimo porque efectivamente nos damos cuenta de que hay un problema o que hay un problema y que no es un problema individual y no es de una sola persona y no es de la institución, es un problema colectivo que no nada más pasan la UAQ, pasa en todos lados y es lo que yo les decía en mis momentos de frustración y enojo. Decía: dense cuenta que lo que está pasando en la UAQ no nada más pasa aquí esto es un reflejo de la sociedad y es la verdad pero hay que pasar de ahí.

-¿A usted la llegaron a acosar?

-Sí, todas las mujeres estoy segura. Hay estadísticas que dicen que muchas mujeres han manifestado haber sentido algún tipo de violencia, pero todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia lo que pasa es que también normalizamos la violencia que sufrimos y no nos damos cuenta. Entonces hay que ir hacia adelante, esto nos dejó el paro y también me hizo entender que nuestros protocolos eventualmente, claro, que tienen que mejorar, estamos en ese proceso ahorita porque detuvimos la actualización que era para el 2022 y la estamos haciendo ahorita para la actualización de las leyes universitarias pero yo me doy cuenta que estábamos asumiendo papeles que no nos correspondían, a la falta de respuesta externa la UAQ asumía papeles que no le correspondían, dábamos acompañamiento a la fiscalía, al Instituto Queretano de la Mujer, pero lo que pasaba es que no había respuesta afuera porque lamentablemente todavía no hay suficiente visión con perspectiva de género en todos lados.

“La UAQ asumía un papel de responsabilidad que no nos tocaba y aquí realmente lo que nos toca es hacer los acompañamientos, insistir, acompañar y trabajar como lo estamos haciendo desde hace tiempo, haciendo diplomados a funcionarios, generando una cultura de perspectiva de género entonces esto que aprendemos hoy lo estamos empezando a aplicar en una nueva estructura de trabajo en la universidad que surge sí un poco de la planeación que teníamos pero mucho después del paro”.

-¿Se siente satisfecha con el resultado?

-No, nunca estaré satisfecho con el resultado. Me siento, siento que si no hubiéramos estado trabajando no hubiéramos tenido como responder al paro y resolverlo en este tiempo, porque en otras instituciones esto ha tomado mucho más.

-¿Sintió alguna vez que no iba a poder resolverlo?

-Yo sentí que lo que necesitábamos era abrir el diálogo, efectivamente las dos primeras semanas el diálogo estaba cerrado.

-¿Gilberto Herrera intervino?

-No tengo la certeza.

-Pero usted sabe todo lo que pasa en la universidad…

-Olvídate que lo sepa todo, pero sí hubo injerencia por parte, tanto del PAN como el grupo de Morena por qué hay intereses desde luego dentro de la universidad.

Teresa García se descarta como candidata

-La quieren de candidata, ¿no?

-No sé, pero es triste que tengan que subirse a un tema tan importante, tratando de destruir lo poco que hemos construido. Antes del 2018 no había nada, nada por la violencia de género en la universidad. No hemos hecho más que tratar de trabajar y dar una respuesta y estamos construyendo sobre eso y yo también le digo a mi equipo de trabajo: este tema es tan sensible que quienes lo trabajemos que muchos somos las universidades, nos van a poner reflector y se nos va a criticar por muchas cosas.

-¿Esta conciente de usted es objeto de deseo para una candidatura?

-Yo estoy consciente, pero no por eso voy a dejar de ser voz crítica y dejar de opinar lo que opino. O sea, más bien manifestar lo que opino, si ustedes me preguntan cómo comunicadores algo, pues yo tengo una opinión en particular y la diré.

-¿No la van a callar?

-Es que no tienen por qué, porque además yo te puedo decir mi interés por la universidad es genuino. Yo no estoy aquí como trampolín político, no lo necesito, no lo necesito porque tengo una trayectoria académica que me avala, que me respalda y que me gusta. Aademás entonces digamos que yo soy consciente de eso, pero no es lo que me mueve tampoco

-¿Se descarta para el 2024? Eso quizá es importante para sus adverdsarios

-Sí lo saben y yo lo he dicho muchas veces. Yo me descarto como candidata de cualquier puesto

-Eso mismo dijo Gilberto Herrera…

-Mira yo creo que las aspiraciones son genuinas.

-Dicen que el que respira aspira.

-(ríe) cualquiera de nosotros puede tenerlas y yo no las tengo. No es mi momento, no siento que sea mi papel. Yo creo que en donde más puedo abonar es en otros espacios y no precisamente en esos. Si tú me preguntas que si me gustaría sumarme a algún equipo de trabajo con capacidad de gestión política, sí me gustaría, pero no me gustaría en eso que me estás diciendo, no me gustaría ahí donde me están viendo.

-¿En la senaduría?

-Ni en la presidencia municipal, ni en las senaduría ni en la diputación. No es mi perfil y me veo en otros espacios, es posible que sí pero no en esos pero tampoco sé si lleguen pero tampoco es mi intención ni me interesa ahorita. Mi interés ahorita es salir adelante.

-¿Se ubica usted en la izquierda o la derecha?

-Me ubico más hacia la izquierda, pero no tanto.

-¿Moderada?

-Sensata -ríe y se despide.