Las mejores alternativas a la hora de elegir tu Hosting

La realidad es que todo el mundo pasa a través de la internet, sea por el motivo que sea. En este mundo en constante crecimiento que no conoce de fronteras, desarrollar tu negocio puede ser una herramienta indispensable para el crecimiento de tu empresa.

No importa si hablamos de grandes o pequeñas empresas, para triunfar, hoy día, es necesario expandirse profesionalmente en la internet. Dicho esto, no podemos obviar el hecho de que no basta simplemente con armar una página web, sino que uno debe invertir en ella para mejorar la comunicación con sus usuarios y hacer que la experiencia sea grata y es por ello que resulta sumamente necesario contar con un hosting que se adapte a nuestro tipo de negocio.

Tipos de Hosting

Actualmente, hay cientos de opciones en el mercado del hosting en México y la mayoría de las empresas proveedoras ofrecen diferentes tipos de servicios, tanto gratuitos como pagos, que varían en tecnicismos y cantidad de almacenamiento… pero no hay que preocuparse, en este artículo vamos a tratar de adentrarnos en las bases de los servicios que existen para que vos puedas evaluar sus características y comenzar a buscar el que se ajuste a tu medida.

Servicio Compartido

Este tipo de alojamiento es la alternativa más popular entre las empresas pequeñas o blog personales, ya que el uso compartido del servidor hace que sea significativamente menos costoso a diferencia de un servidor dedicado o exclusivo. Como punto negativo a tener en cuenta, es que, este tipo de Hosting, viene preconfigurado lo que significa que es poco configurable a nivel servidor.

Servicio “VPS”

Otra opción, un poco más costosa y compleja, es la de contratar un “servidor virtual privado” (traducido de sus siglas en inglés), pero a pesar de lo que su nombre indica, este tipo de servicio se diferencia de un servidor compartido únicamente por el hecho de que una partición específica y privada va a ser únicamente usada por nuestro sitio web. Esto presenta ciertas ventajas como el hecho de mayor personalización a nivel servidor y la oportunidad de poder aumentar el espacio de almacenamiento.

Servicio en la Nube

El servicio en la nube, es, quizás, la solución más confiable en estos tiempos y la más moderna. Este tipo de servidores cuentan con el beneficio de poder trasladar automáticamente la información de tu sitio en caso de encontrar alguna falla en el servidor y no tener que interrumpir el tráfico. Otro punto a favor a tener en cuenta es que, a diferencia de otros hostings, no se paga el total del almacenamiento, sino, solamente, lo que tu sitio usa. Esto, a su vez, presenta una complicación, que es quizás la contra de este servicio: los presupuestos son difíciles de hacer, ya que cada caso es diferente.

Servicio para sitios WordPress

Este servidor compartido, destinado a páginas creadas a partir de WordPress, cuenta con múltiples plugins preinstalados para el manejo de la caché y la seguridad, lo que lo hace extremadamente amigable para su uso y personalizable a gusto; pero, como dijimos al principio, este tipo de hosting es únicamente para sitios creados con esta herramienta.

Servicio Dedicado o Exclusivo

Como última opción, nos encontramos con el servicio orientado a empresas que manejan tráficos considerables. Este tipo de hosting nos brinda la opción, a diferencia de todas las opciones anteriormente nombradas, de contar exclusivamente con un servidor entero a nuestra disposición. Esto se traduce en configuración y personalización de punta a punta, alta seguridad y soporte exclusivo las 24 horas del día. Pero como todo lo bueno tiene su costo, este se refleja en las tarifas extremadamente altas y la necesidad de personal capacitado para poder operar el servidor.