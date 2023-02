Maite Perroni posa embarazada y revela el sexo de su bebé

Maite Perroni sorprendió hace algunas semanas al anunciar que está embarazada y en los próximos meses debutará como madre tras su enlace matrimonial con Andrés Tovar.

La cantante y actriz está disfrutando de una de las mejores etapas de su vida, pues en febrero estrena la serie Triada, en agosto comienza gira con RBD y en medio de todo esto, vivirá la experiencia más importante de su vida: convertirse en madre de una niña.

“De repente digo: ‘¡wow 2023!’, es abrumador y al mismo tiempo emocionante, porque ha pasado de todo”, confesó Maite en entrevista para la revista Caras México.

Totalmente emocionada, Perroni se dice plena y agradecida con todos estos retos que se le han presentado en la vida, acompañada de su esposo Andrés, quien no ocultó su felicidad por la noticia de su paternidad. “Siempre quise tener una niña”, expresó el productor a la publicación.

Por su parte, la protagonista de telenovelas agregó: “Definitivamente va a ser una niña muy amada, consentida y muy apapachada. espero y deseo que podamos guiarla de la mejor forma. Para mí, la maternidad siempre había sido una ilusión y un concepto muy romántico de lo que representa dar vida, traer a un ser humano a este planeta y de lo lindo que es poder conectar con ese ser que va a llegar a este mundo y que es consecuencia del amor, de una decisión de familia, de pareja y de vida”.

Sobre el momento en que decidió dar este importante paso, la cantante confesó: “La verdad es que fue la primera vez en mi vida en la que ni siquiera lo dudé. Me sentí tan segura de los pasos que hemos dado como pareja y de la persona con la que estoy formando una familia y un hogar, que nunca fue un cuestionamiento, y por primera vez dije: ‘¡por supuesto que vamos a hacerlo y vamos con todo!’”.

Al respecto del momento en que confirmó que estaba esperando su primer bebé, Maite relató: “el 8 de septiembre estando en Barcelona, porque había ido a mi prueba de vestido […] y al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio […] Uno de mis mejores amigos me dijo: ‘Mai, creo que estás embarazada’ y dije: ‘no, sería muy pronto’. […] Dormí todo el día y cuando me desperté, mi amigo me dio una prueba de embarazo. Recuerdo que dijo: ‘toma, háztela, no pierdes nada’. La hice y oh sorpresa, tenía dos semanas de embarazo”.

Finalmente, la artista que se encuentra disfrutando del sold out que ha conseguido RBD con su próxima gira, subrayó la confianza que tiene en su esposo con respecto a su labor como padre: “Andrés es un hombre sumamente protector, muy amoroso y empático… Va a ser un gran papá”.