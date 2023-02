Ana Claudia Talancón apoya a Alejandro Fernández

Ana Claudia Talancón salió en defensa de Alejandro Fernández, luego de que el cantante fuera señalado por aparecer en el escenario presuntamente con algunas copas de más durante la Feria de León.

Debido a que la actriz protagonizó un escándalo similar en septiembre pasado, cuando llegó con actitud extraña a la premier de la cinta ‘Soy tu fan’, Ana aplaudió la actitud de ‘El Potrillo’ en este sentido.

“No escuché nada al respecto, pero… ¡salud!… pero que se divierta”, dijo la intérprete a los reporteros que se dieron cita en la alfombra roja de la serie Horario estelar, de la plataforma Star+.

Recordando algunas de las críticas que recibió por supuestamente no tener cuidado con las bebidas alcohólicas durante la premiere de la esperada cinta, Talancón destacó:

“Que ladren los perros, Sancho, que es señal de que vamos cabalgando. (…) Gracias a Dios, la gente me quiere mucho y yo a ellos y saben mi profesionalismo, me han visto a través de los años. Siempre he dado lo mejor de mí”.

Por otra parte, la actriz mexicana explicó el motivo por el que no desea hablar con la prensa sobre su proceso de adopción. “Es algo sobre lo que no quisiera hablar en este momento, porque es un proceso complicado”, manifestó.

Finalmente, Ana Claudia mencionó que no poder gestar en el vientre no es la única razón por la que una persona decide recurrir a la adopción.

“No solamente es por no poder tener hijos, a lo mejor es no querer también, la gente atraviesa diferentes razones por las cuales quisiera adoptar y se me hace una buenísima opción hacerlo porque ya somos un chorro en este mundo y hay muchos niños que no tienen padres y amarían tener un hogar con amor”, aclaró.