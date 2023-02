Bárbara de Regil confirma diferencias con Eva Cedeño

Bárbara de Regil protagonizó recientemente los encabezados de la prensa luego de darse a conocer que tuvo problemas con parte del elenco de la telenovela Cabo, que protagoniza junto a Matías Novoa.

Al ser captada por los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz rompió el silencio y confesó si es verdad que no sostuvo una buena relación con algunos de sus compañeros, entre los que destacan Eva Cedeño, antagonista del melodrama.

Mientras los periodistas lanzaban las primeras preguntas sobre sus diferencias con la actriz que da vida a Isabela Escalante en el mencionado proyecto, Bárbara confesó: “Mejor me quedo callada porque si dijera aquí lo que pienso, se hace un show”.

Acto seguido, la artista recalcó: “Yo creo que a veces no te llevas bien con personas porque no son iguales. Yo no tengo envidia ni celos a nadie, yo admiro a las que están más arriba que yo, las admiro y quiero llegar ahí…”.

Para concluir el tema, De Regil agregó: “A mí me pasa esto, yo soy muy distinta, soy muy sana…Somos distintas, o sea, yo no hago cosas… y ella no hace cosas que yo hago”.

Cambiando de tema, Bárbara desveló el motivo por el que se encontraba en la terminal aérea. “Me voy a Tulum de volada, nada más me voy dos días porque regreso a seguir filmando la serie que estoy haciendo. Voy a disfrutar a mi Fer […] al ratito a ver si cenamos en algún lado”.

En el sentido amoroso, la intérprete de 35 años desveló que antes de unir su vida a la de Fernando Schoenwald, no era buena pareja. “Yo era bien tóxica, era bien peleonera y bien grosera de todo, era bien fea de modo, y eso también es ser tóxico, golpes sí, yo era Rosario Tijeras”, declaró.

Antes de despedirse de los medios, Bárbara externó su beneplácito tras confirmarse que su primo Marco Antonio Regil regresará a la conducción con el programa Escape Perfecto. “¿Qué tal?, a parte me enojé porque me enteré por redes y no por él, y yo ‘¿cómo que estás aquí en México?, ¿y vas a TV Azteca?’, [me dice] ‘sí’, y yo ‘bueno, pues mucha suerte’”, manifestó.