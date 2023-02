Belinda recibe lindo regalo de Estibaliz Badiola

Belinda recibió un hermoso detalle por el Día de San Valentín de parte de Estibaliz Badiola. Se trata de un gran ramo de rosas rojas acompañado de una tarjeta con un emotivo mensaje.

A través de sus redes sociales, Belinda agradeció el detalle que, la también ex de Christian Nodal, le hizo llegar con motivo del 14 de febrero.

De esta forma, la intérprete de ‘Ángel’ compartió con sus seguidores un video que muestra el grandioso ramo de rosas rojas y el mensaje de la tarjeta; dicho vide está ambientando con un fragmento de la canción ‘Say You’ll Be There’ (‘Di que estarás ahí’) de las Spice Girls.

Si bien Belinda y Estibaliz Badiola fueron novias de Christian Nodal, eso no ha impedido que mantengan una amistad, la cual, la han manifestado a través de emotivos mensajes en el Día del San Valentín.

La tarjeta que envió Badiola agradece la amistad de Belinda con las siguientes palabras: “Beli, te convertiste en una gran amiga muy especial para mí, gracias por tu amistad, te quiero, Estibaliz”.

Mientras que la intérprete de ‘Dopamina’ le agradeció el detalle con el mensaje: “La niña más detallista que conozco, gracias Estibaliz, te quiero”.

Asimismo, la letra de la canción de las Spice Girls que acompaña la publicación dice: “Oh, say you’ll be there. I’m giving you everything. All that joy can bring. This I swear, oh.” (“Oh, di que estarás ahí. Te estoy dando todo. Todo lo que la alegría puede traer. Esto lo juro, oh”.)

Al parecer, su amistad va más allá que el haber sido parte del historial amoroso de Nodal, pues, incluso, Belinda ha invitado a sus fiestas a Estibaliz, como fue el caso de una celebración de Halloween.

Por otra parte, Estibaliz Badiola fue pareja de Nodal en 2017, cuando este recién comenzaba su carrera en el regional mexicano. El cantante tenía 18 años, mientras que Badiola tenía 20 años, mientras que, Belinda y Christian Nodal comenzaron su relación en 2020 y terminó a principios del año pasado.