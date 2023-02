Geraldine Bazán niega complot para separar a Gabriel Soto e Irina Baeva

Geraldine Bazán y Gabriel Soto anunciaron su separación hace aproximadamente cinco años; sin embargo, continúan protagonizando escándalos relacionados con su vida amorosa, por lo que en esta ocasión la expareja se encuentra en el ojo del huracán debido al supuesto complot que habría hecho la actriz con su amiga Sara Corrales, con la finalidad de fracturar el romance del padre de sus hijas con Irina Baeva.

Luego de que una publicación de circulación nacional dio a conocer esta información, Geraldine recurrió a las redes sociales para emitir su postura al respecto y negar tajantemente esta información.

“Estoy muy contenta y muy agradecida por todos los mensajes que he recibido. Me enorgullece mucho que tanto el público como los medios de comunicación respetables se den cuenta cuando una nota es mentirosa, con dolo y completamente armada sin ningún fundamento”, expresó la artista mexicana en sus historias de Instagram.

Pero la reacción no se detuvo ahí, pues además de negar el haber ideado la intriga contra de Soto, también demostró que no está interesada en recuperar a su exmarido, ya que compartió con sus seguidores tres fotografías con sus Valentines.

En una imagen robó miradas con su belleza, en otra posó junto a sus dos hijas, Elissa y Alexa, y en la tercera apareció abrazada con un hombre cuya identidad continúa siendo desconocida, pues la actriz cubrió su rostro con un enorme emoji de corazón rojo.

“LOVE yourself first. ME Valentine!! My Valentines. El amor propio no es egoísta, es importante. Ámate mucho para amar aún más”, escribió en su post que ha provocado todo tipo de reacciones con relación a la identidad del caballero que la acompaña.