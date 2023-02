Miguel Ríos califica como “mierd*” la tiradera de Shakira contra Piqué

Miguel Ríos se prepara para iniciar una gira que arrancará en agosto y rinde tributo al espíritu del Rock & Ríos, disco que fue grabado en directo en el año 1982. Sin embargo, durante la entrevista que sostuvo con Europa Press, el cantautor granadino no dudó en pronunciarse contra el nuevo tema de Shakira con Bizarrap.

El intérprete de éxitos como La puerta de Alcalá y Santa Lucía externó su descontento sobre la Music Sessions #53, donde la colombiana se lanza contra su expareja Gerard Piqué y su actual novia, Clara Chía.

“Me parece la parte más miserable de la comunicación cultural, que sirva de revancha de alguna cosa particular”, dijo el cantautor español.

Igualmente, el artista reprochó la importancia que obtuvo la controversial melodía en distintas partes del mundo. “Pero que además a la gente le interese tanto. ¿A mí qué coñ* me importa si Shakira y Piqué se llevan bien o mal?”, recalcó.

Sin temor a los ataques que pudiera recibir en contra por emitir su postura, Ríos manifestó: “A mí me parece la canción una mier.., es horrible”.

Al respecto del DJ argentino, Miguel confesó que no se ve componiendo con él. “Creo que Bizarrap es un chico que hace música electrónica y yo no estoy en edad para merecer”, explicó el artista de 78 años.

Cabe mencionar que no todo fueron ataques en la charla que sostuvo el español, pues halagó el nuevo disco de Rosalía, Motomami, subrayando que tiene “cosas brutales y hallazgos maravillosos”. Además de exaltar la canción Ateo, de C. Tangana, recalcando que alguno de sus versos “merecía haberlo hecho el mismísimo Sabina”.

Finalmente, el intérprete destacó que tiene muchos valores y puntualizó: “Yo quiero vender discos, que mis mecenas me sigan, que me sigan comprando discos y entradas, pero no a cualquier precio”.