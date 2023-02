Alexis Ayala responde a señalamientos de su exesposa

Alexis Ayala rompió el silencio luego de que en días pasados su exesposa, Fernanda López, revelara que el actor mantiene una escasa comunicación y contacto con la hija que procrearon juntos.

“Sí, es un padre responsable, no ha podido estar tan presente como Roberta quisiera, pero tiene muchas cosas él en su vida que ahorita le están robando un poco de tiempo, espacio y a las que le quiere poner la energía que él necesita”, confesó López en esa ocasión.

Ante este escenario, el actor decidió brindar su postura sobre el controversial tema y en entrevista para el programa Hoy aclaró que su distanciamiento con la menor se debe a motivos laborales.

“No tiene que ver con el tiempo de separación o no, tiene que ver con el tiempo de nuestro trabajo. Yo estoy grabando de lunes a sábado, y de repente, estando de lunes a sábado, y estando desde las 7 hasta 8:30 o 9 de la noche, ha sido un poco complicado por ese lado”, explicó el artista.

Pese a lo complicado que podría suponerse esta situación, el reconocido villano de telenovelas recalcó que su hija sabe de su profesión, aunque reconoce que con el tiempo las cosas pueden cambiar. “Mi hija conoce perfectamente mi trabajo, aunque tal vez no lo entiende de repente, conforme va creciendo tal vez no lo entiende tan bien”, declaró.

De la misma manera, el intérprete de 57 años destacó que hace todo dentro de sus posibilidades para no perder cercanía con Roberta.

“Todos los días le marco, todos los días trato de hablar con ella, de hacerme presente y de verla en los tiempos en los que me es posible, y que le es posible también. Los tiempos de nuestro trabajo de pronto son muy absorbentes, pero también de repente está el trabajo y de repente no está el trabajo, de repente hay tiempos en los que no hay grabación, o no hay proyecto, pero finalmente también cómo lleve yo la relación con mi hija, es muy mía”, externó al respecto.

Finalmente, Alexis Ayala quiso dejar en claro que su actual romance con la actriz Cinthia Aparicio no tiene nada que ver en la relación que mantiene con la pequeña.

“Lo de mi hija y yo, es de mi hija y yo. Yo tengo mi pareja, estoy haciendo a mi familia, amén que así sea, me encanta el respeto que nos podemos tener, cada quien que haga su vida como adultos que somos”, subrayó.