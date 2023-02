Gratos recuerdos

Diego Ventura y Diego San Román acudieron a Juriquilla para despedir a Juan Arturo “El Pollo” Torres Landa

Por Víctor Terrón

Diego Ventura y Diego San Román acudieron este viernes a la Plaza de Toros de Provincia Juriquilla para despedir a Juan Arturo “El Pollo” Torres Landa García durante la misa de cenizas presentes, en la que expresaron su dolor ante la partida de un hombre que fue fundamental en sus respectivas carreras.

Por segundo día, la familia Torres Landa Urquiza recibió en su casa a centenares de amigos para orar por el descanso eterno del empresario taurino, dándose cita figuras de la fiesta brava a nivel nacional e internacional.

“Era un gran hombre y no lo digo sólo yo, hay que ver lo que movió en estos dos días. Le debemos mucho los taurinos, pero en especial nosotros los extranjeros porque nos abrió las puertas de su casa. Era un hombre que hacía las cosas con el corazón, siempre mirando el bien de todos”, señaló Diego Ventura

Hace una semana el rejoneador indultaba en ese mismo ruedo a un toro de Teófilo Gómez y este viernes regresó para despedir a un gran amigo, quedándose con la satisfacción de ser el último matador que “El Pollo” tuvo la oportunidad de ver en su plaza.

“Gracias a Dios creo que fue la última faena que vio en su vida, hay que tener ese recuerdo, que el último toro que se toreó en Juriquilla y él ha visto fue ese toro que indulté yo. Era un hombre entrañable, divertido y apasionado por los toros”, agregó.

Por su parte, el joven torero queretano, Diego San Román, manifestó que llevará por la eternidad a Don Arturo en su recuerdo, pues “impulsó la fiesta taurina en Querétaro y nos va hacer mucha falta”.

“El sentimiento es de tristeza, perdimos a un visionario del mundo taurino, a un impulsor no sólo de la tauromaquia sino de mi carrera. Todos estamos mal, pero a seguir adelante y tratar de sacar algo positivo. Dejó un legado muy bonito, dejó esta plaza, dejó una familia taurina y lo importantes es que siempre lo vamos a tener en nuestro recuerdo”.

El diestro detalló que, en octubre pasado, cuando compartió cartel en Juriquilla con Andrés Roca Rey, Joselito Adame y el rejoneador, José Funtanet, la invitación llegó por partida doble, pues tanto “El Pollo” como su hijo pretendían sorprender al otro con su presencia.

“Tengo muchos recuerdos, pero uno que fue cómico y muy reciente, antes de torear aquí con Roca Rey me llamó para decirme que me iba a contratar, pero que no le dijera al ‘Pollito’ su hijo. Al par de horas me marcó el ‘Pollito’ para decirme que haría la corrida, pero que no le comentara a su papá y le comenté que su papá me había hablado y me pidió que no le comentará nada a él, son de los bonitos recuerdos y de los cuales reímos mucho”, añadió.

De esta forma queda muy claro la relevancia de tuvo Juan Arturo “El Pollo” Torres Landa García en la fiesta de los toros, sin embargo, su legado es tangible y las nuevas generaciones serán las encargadas de tener a Juriquilla en el lugar que le corresponde como una de las plazas más importantes de México.