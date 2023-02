Mario Casillas niega haberle dado 4 mdp a Marysol Sosa

Mario Casillas, quien fuera presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), puso el nombre de Marysol Sosa en el ojo del huracán luego de asegurar que le entregó 4 millones de pesos a la hija de José José por regalías del cantante.

Debido a que las declaraciones del actor de 84 años cobraron gran relevancia y la cantante comenzó a ser señalada por esta acción, ahora Casillas se retracta de lo dicho y en entrevista para el programa Ventaneando aclaró la situación.

“No, fíjate que tuve una equivocación, yo estaba hablando de otra cosa, no sé qué fue lo que me pasó, pero me disculpo totalmente con Marysol”, expuso Mario al inicio de las preguntas sobre el polémico tema.

“La ANDI nunca ha dado un cheque de 4 millones de pesos a ninguna persona, ni yo le entregué a Marysol un cheque, para nada, si lo dije me equivoqué porque estaba hablando de otro asunto, de otra cosa y se me cruzaron los cables y metí la pata”, agregó el expresidente de la ANDI.

Acto seguido, el intérprete hizo énfasis en su error y nuevamente pidió clemencia a la hija de José José y Anel Noreña. “Por lo tanto, le pido una disculpa, únicamente para que lo diga en su programa si me hace favor, para disculparme con Marysol y le digo a Marysol que me disculpe por si le causo algún problema”, declaró.

Finalmente, Mario Casillas explicó las formas en que la asociación que en su momento presidió puede entregar el dinero de las regalías cuando el artista perteneciente a la institución fallece.

“Siempre un testamento notariado es preferente a cualquier carta designataria, eso es oficial, ya cuando un notario público lo hace, es lo que se respeta, si no hay testamento notarial, la ANDI da la cantidad de dinero de regalías a los socios que el socio haya dejado en su carta designataria”, detalló.

Tras el deceso de José José, Anel Noreña, exesposa del cantante, fue designada como la única heredera del Príncipe de la Canción, esto después de que sus hijos, José Joel y Marysol, firmaran los documentos para rechazar la herencia que les dejó su padre.