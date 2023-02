De los lupanares a la vida Un testimonio de conversión

Por Manuel Paredón

En estos tiempos, se ha perdido la fe, incluso en algunos sacerdotes que no creen en los milagros que a cada momento obra Nuestro Señor Jesucristo cuando se le pide con fe mucha fe y sin exigencias.

En esta colaboración, quiero compartir mi testimonio de las sanaciones que me concedió el Señor, me salvo del foso de la muerte me volvió a la vida.

El primer milagro ocurrió en el curso de 1995, cuando don Jacinto López, encargado del mantenimiento del reloj del templo de Santa Rosa de Viterbo, el primero de repetición de América Latina, propuso que hiciera un reportaje de esta invaluable joya.

Al subir al campanario por una estrecha y oscura escalera, se encontraba repleto de las heces fecales de las palomas y pichones que por cientos anidaban en el recinto.

Tanto era el guano esparcido de esas aves que parecía que caminaba uno entre colchones.

Pues bien, trabajamos el reportaje que se ilustró con algunos detalles de cómo aquel buen hombre daba cuerda al reloj y limpiaba con mucho cuidado la maquinaria.

Así las cosas, a mediados del mes de noviembre de aquel año, comencé a sufrir fuertes dolores de cabeza y altas temperaturas sin que ningún remedio me aliviara.

Al cabo de dos semanas, al agravarse mi estado de salud, fui ingresado al Instituto Mexicano del Seguro Social en estado casi de coma.

La doctora María del Rayo Abascal, especialista en neurocirugía, se hizo cargo de mi caso y a pesar del liquido de la columna vertebral que me extraían, no se llegaba a un diagnostico preciso.

Para entonces, según supe después, había caído en profundo estado de coma y deliraba.

En uno de esos momentos tan dolorosos para mi esposa Graciela y mis hijos, la Doctora Abascal les informó que si se trataba de la enfermedad que sospechaba, solo dos de 100 pacientes, salvaban la vida pero quedaban con gravísimas secuelas.

La cadena de oraciones de mi familia y bondadosas personas, se intensificó, y el Doctor Martin Vega Malagón que en ese entonces trabajaba en el Centro Medico La Raza del IMSS y con quien me unía una amistad, pidió a la doctora Abascal que le proporcionará una muestra el liquido de la columna vertebral que llevó a los laboratorios del Centro Médico La Raza, para su estudio.

Un día después se tuvieron los resultados: sufría Criptococósis Cerebral, (inflamación del cerebro que había horadado un virus que producía el guano de las palomas y que aspire en el campanario del templo de Santa Rosa de Viterbo cuando trabajé el reportaje del reloj del sacro recinto.

Ante el diagnóstico, el entonces delegado del IMSS el Licenciado Cadena, dispuso que fuera traslado de urgencia al Centro Medico La Raza. Ingresando al Hospital de Infectología donde también atendían a los enfermos del VIH Sida y el Doctor José Luis Cano, especialista en Infectologia, se hizo cargo de mi caso.

Me alojaron en un cubículo al lado de cinco pacientes más, dos de los cuales presentaban la misma enfermedad, pero ellos fueron contagiados por el guano de los murciélagos.

Mi esposa Graciela se fue también a México, hospedándose en un hotel cercano y durante todo el día permanecía a mi lado.

A través de un catéter en el cuello, suministraban los medicamentos contra la mortal enfermedad y poco a poco recupere el conocimiento.

Por lo menos una vez a la semana, me extraían líquido de la columna vertebral que era dolorosísimo y me sometían a una resonancia magnética para ver los avances de una mejoría.

Fue poco más de un mes de terribles sufrimientos en aquel lecho de dolor y desgraciadamente vimos morir a dos de esos pacientes.

Aquellas dolorosas escenas, toda una pesadilla, de día y de noche me unía a la cadena de oraciones para que el Señor me diera otra oportunidad de vida.

A fines de enero, el Señor, obró el milagro, la enfermedad cedió y me dieron de alta.

Abandoné el hospital en silla de ruedas, ya que no me podía sostener de pie.

Pero fue un proceso muy largo de rehabilitación tanto en el Centro Médico La Raza, como en el Instituto Mexicano del Seguro Social de aquí.

En la primera consulta, la Doctora Abascal se asombró al verme con vida y comentó que a partir de esos momentos, me llamaría Lázaro porque había resucitado.

Por la mortal enfermedad que había sufrido, los médicos prohibieron que usara la computadora, me recomendaron que volviera a mi trabajo en el periódico para ejercitar la memoria.

Hablé con mi director el Licenciado Rogelio Garfias Ruiz, para comentarle la recomendación de los médicos y nunca olvidaré su respuesta: vuelve a reportear, ayúdame con las notas que puedas y que te suban una máquina de escribir para que no uses la computadora.

Mi eterno agradecimiento para el Licenciado Garfias, para el Licenciado Enrique Burgos, que estaba a punto de terminar su sexenio, al Licenciado Fernando Ortiz Arana, entonces Senador de la República que estuvo al pendiente de mi esposa durante su estancia en la capital del país, a los Licenciados Braulio Guerra Malo, Salvador Ochoa Juárez, diputados y a mis compañeros de los medios de comunicación que en los momentos más críticos de la enfermedad, enviaron a un propio a la Raza, para que me entregara una carta con un alentador mensaje para seguir adelante y las incontables personas que en todo momento oraron por mi salud y pronta recuperación.