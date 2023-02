Entrega DIFSJR Polo de Desarrollo

Por Josefina Herrera

Noticias

Este espacio comunitario ya podrá ser utilizado para realizar distintas actividades recreativas y talleres

El Polo de Desarrollo ubicado en Granjas Banthí, en San Juan del Río fue rehabilitado y reactivado por parte del Sistema DIF Municipal para que los habitantes de esta zona puedan ocuparlo en actividades recreativas y talleres.

La presidenta de este organismo, Georgina Sánchez Barrios, indicó que este espacio se encontraba en total abandono, y sus condiciones eran pésimas, por lo tanto debían darse a la tarea de dignificarlo para que se ocupara con tareas productivas, sobre todo ante las grandes problemáticas que hay de adicciones.

“Estos espacios aquí nos ayudan a que las mamás estemos tranquilas, de que puedan estar aprendiendo algo y puedan estar ocupados, y no en el ocio, porque la calle es muy mal consejera, el celular también, entonces hay que mantener a nuestros niños y jóvenes ocupados”.

A través de este Polo de Desarrollo, dijo se tendrá la oportunidad de impartir talleres y cursos para generar un ingreso extra, pero aparte quienes aprendan también podrán ejercer los distintos oficios.

“Hoy este Polo de Desarrollo es un ejemplo porque déjenme contarles que este polo estaba muy mal, en muy mal estado, olvidadísimo por fuera y por dentro, teníamos humedades, teníamos muchísima problemática afuera y adentro, ¿y qué pasa con eso?, que si nosotros permitimos que espacios para cultura, para recreación estén olvidados, estamos perdiendo oportunidades, ¿y a qué me refiero con eso? que tenemos problemáticas que no son únicamente de San Juan, que no son de todo el estado, del municipio, sino de todo el mundo, como es el tema de la drogadicción”.

En su intervención, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, felicitó al equipo del DIF Municipal por el esfuerzo que se está haciendo para mejorar estos lugares que son positivos para la comunidad, porque además de las actividades que se pueden desarrollar en ellos tienen la posibilidad de mantenerse ocupados, aprender y sacarle el mayor provecho económico.

El edil sanjuanense, señaló que por parte de su gobierno se han proyectado varias obras que cambiarán la imagen de colonias y comunidades, y ello para poder brindarles una mayor calidad de vida, y en el caso de Granjas Banthí también se han considerado algunos trabajos de dignificación en vialidades aledañas.

“Todo va de la mano del equipo San Juan, ¿y por qué les digo esto?, porque es un gobierno de ustedes, los servidores públicos somos sus empleados, nosotros somos empleados de ustedes y estamos aquí con nuestros patrones, y estamos para decirles lo que hemos venido haciendo, y quiero decirles que de la mano del gobernador Mauricio Kuri, en equipo San Juan que son ustedes y nosotros, vamos a seguir dando resultados, porque se quiere ser un gobierno como lo ha sido desde el primer día, cercano y trabajador, porque así son los sanjuanenses”.