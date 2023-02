Morena quiere acabar con la democracia: Jesús Feregrino

Por Luis Montes de Oca

Morena quiere desconocer que la fundación del IFE fue democrática y avalada por todos los partidos políticos existentes: Jesús Feregrino.

Bernalense, queretano de mucho tiempo, político y asesor con una trayectoria impresionante que le ha permitido no perder ninguna elección en las que ha participado, Jesús Feregrino Feregrino, sólido investigador y escritor, habló abiertamente de la formación del IFE, el trabajo para lograr los consensos hasta dejar , quizá, la único institución democrática del país, condenada a muerte por el actual gobierno.

—Tu participación ¿fue a nivel nacional o local, Jesús?

—En septiembre de 1989, trabajando como Procurador Agrario en el Estado, fui invitado por el Secretario de Gobierno, José María Hernández Solís, a efecto de apoyar los trabajos preliminares de lo que sería el Registro Federal de Electores en Querétaro.

Contrató el Gobierno del Estado un espacio en las calles de Nicolás Campa, entre Hidalgo y Av. del 57, que más que oficinas, era una bodega enorme en la que habían puesto como responsable en esos trabajos preliminares al licenciado Felipe Reyes Ruiz, que tenía un conocimiento pleno de lo que era el Registro Federal de Electores.

—¿Quiénes participaban?

—Fue un proyecto diseñado desde el Gobierno Federal a través de quien era el Secretario de Gobernación en este tiempo, el licenciado Fernando Gutiérrez Barrios. Él hizo un llamado a todos los Gobiernos estatales para efecto de que iniciaran los trabajos preliminares de lo que sería el Registro Federal de Electores que hoy en día sigue funcionando perfectamente bien con la credencial para votar con fotografía.

En aquellos tiempos me invitaron por el conocimiento que tenía del territorio del Estado y de cómo se ubicaban las localidades; el conocimiento que teníamos de los medios de comunicación y había lugares todavía, en los que la única forma de llegar era a pie, a caballo o en mula, no podías llegar de otra manera.

Y bueno llego a la Secretaría de Gobierno con el licenciado José María Hernández Solís, me presenta con el licenciado Felipe Reyes Ruiz y me piden que les ayude a armar la cartografía electoral porque en aquellas épocas en todo el Estado de Querétaro no había más de 150 secciones electorales. Había secciones que eran prácticamente la mitad del Municipio de Querétaro en una sola sección electoral. No había una simetría en cuanto al número de electores que había.

Ya se tenía el proyecto desde aquellas épocas en que las secciones electorales, aún cuando todavía no existía una Ley electoral en ese sentido, pero ya se tenían los lineamientos para que se respetara el número de electores que era de 750 electores máximo en las secciones urbanas —explica el autor del muy interesante libro “genealogía Felegrino, hoy Feregrino”.

Agrega Chucho, que se dividieron de tres formas las secciones: la sección urbana, que era eminentemente, lo que estaba amanzanado, lo que tenía calles. Había secciones electorales mixtas que era una parte urbana con una parte rural y había las secciones rurales en las que no había una cartografía definida con calles y demás en muchas comunidades de Querétaro.

En aquellas épocas cuando llego a ese espacio que fue destinado y que además no se llamaba Registro Federal de Electores, porque hablo de los trabajos preliminares, justamente para llegar a lo que iba a ser en nuevo padrón.

Empezamos a trabajar con unas cartas que las producía la Dirección de Estudios del Territorio Nacional (TENAL). Eran unos planos enormes donde venía toda la conformación. Y el jefe de esa oficina, de trabajos preliminares era un arquitecto de apellido Galicia, él era guerrerense con un pleno desconocimiento de Querétaro, por eso fue que me pidieron integrarme para armar lo que eran las secciones electorales.

Fácil de palabra… muy fácil de palabra, Chucho Feregrino nos narra: Y empezamos esos trabajos a partir de septiembre, octubre del 89 porque además teníamos que terminar ese trabajo en el 90. Ahí como por el mes de mayo-junio de 1990 teníamos que definir lo que serían las secciones electorales de todo el Estado y también un proyecto de distritación federal en el que también ya se hablaba preliminarmente, repito, sin haber una legislación.

Ya se hablaba del número de electores. Si mal no recuerdo en aquellas épocas hablabamos de un máximo de 300 mil electores para los Distritos Federales. Entonces aquí en Querétaro en aquella época formamos tres distritos federales. Un municipio, todo el Municipio de Querétaro sería el primer distrito federal electoral. El segundo Distrito lo conformaba el Municipio de Corregidora, el Municipio de Huimilpan, Amealco, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, enorme y, el tercero estaba peor, empezaba en El Marqués que inclusive era la cabecera del Distrito y estaban Colón, Tolimán, Peñamiller, San Joaquín, Pinal de Amoles, Jalpan, Arroyo Seco y Landa, eran 12 municipios los que tenía. Y el segundo distrito contaba con cinco municipios y el Municipio de Querétaro. Eran tres distritos federales.

También se empezó a revisar lo que iba a ser el nuevo padrón electoral. Así le llamábamos nosotros porque el otro padrón electoral que manejábamos en los procesos electorales, ese lo cargabas con diablitos y el que tenía el Registro Federal de Electores aquí en Querétaro en aquellas épocas que eran cartonsotes como si fueran tarjetones de los de Hacienda, blanquizcos en la parte de atrás, no traían fotografía, traían puros datos al azar y cuando votabas le ponían un sello en el cartón: “Votó”, era lo que le ponían.

El que manejaba el entonces Registro Federal de Electores en Querétaro era el señor Lerma, vivía en las calles de Ocampo, entre Hidalgo y Morelos, todavía ahí vive su familia. Sigue siendo una casa familiar.

Muchas veces llegué a conseguir aquellos padrones porque los requeríamos para el trabajo preliminar que estábamos haciendo con el grupo que preparaba lo que sería el nuevo padrón y la nueva cartografía electoral.

Cuando llega el mes de marzo o abril de 1990 ya terminamos las secciones electorales, si no mal recuerdo aquí en el Municipio de Querétaro, del número de secciones que teníamos obtuvimos 290 secciones electorales, un buen número de zona urbana. Todavía en aquellas épocas era eminentemente rural Santa Rosa Jáuregui, no me digas Carrillo, era también todo rural y bueno sacamos 290 secciones electorales.

En Corregidora —recuerda Chucho Feregrino— logramos sacar 25 secciones electorales. Un 80 por ciento de las secciones eran rurales. Huimilpan eran 14 secciones electorales, casi todas rurales. Amealco tenía 30 secciones electorales. San Juan del Río tenía 125 secciones electorales. Tequisquiapan tenía 30 secciones. Ezequiel Montes tenía 17 secciones. El Marqués tenía 28 secciones electorales. Y así, el Municipio más chiquito era San Joaquín, ese nada más tenía 7 secciones electorales porque la población no alcanzaba y las comunidades eran muy dispersas.

—Pero… ¿ya era representativo?

—¡Claro!, por supuesto. Creo que fue por la gran sacudida que se dio con la elección del 88. Cuando se eligió a Carlos Salinas y en la que mucho se especuló que había un fraude electoral. Que se cayó el sistema.

Ahora me extraña la posición tan lamentable, para él, por su capacidad y lo que vivió él, en su momento como político: Manuel Bartlett Díaz. Recordemos que era Secretario de Gobernación en las épocas de Miguel de la Madrid. Cuando asume la posición Carlos Salinas de Gortari a él se le achaca que se cayera el sistema. A él se le achaca también el incendio que hubo en el sótano del Palacio Legislativo Federal en el que se quemaron las evidencias, que eran las boletas y las actas. O sea, muerto el perro se acabó la rabia. O sea al estar quemado ya no había ningún problema de existencia.

Entonces hoy me extraña que una gente que trabajó para el sistema, porque no fue para el Gobierno, el sistema es muy distinto a un Gobierno, el sistema político nacional.

Me extraña que el señor haya dado brincos de chapulín y no porque cambie de partidos, eso es lo de menos, sino que cambie una filosofía de vida y un bienestar de un país cuando se lucharon muchos años por la democracia y el fue parte importante en ese cambio que hubo. No como funcionario porque el se fue como Gobernador de Puebla. Él recibió también satisfacciones en ese sentido.

Sin embargo llega como Secretario de Gobernación ya con Salinas de Gortari, don Fernando Gutiérrez Barrios, que es una gente que pueden decir que tenía mucha dureza y sí, pero una gente preocupada por su país, una gente que sí luchaba por tener un país en el que se pudiera tener progreso y bueno, aquí fue una demanda de todos los grupos opositores en aquél momento al Gobierno mayoritario y además ese gobierno mayoritario, muchos que dicen que fue autoritario, yo creo que no lo fue, si mayoritario pero no autoritario porque escuchó las voces de las minorías para efecto de darle un giro de 180 grado si no es que de 360 grados a lo que era el sistema político mexicano.

Cuando se empieza a definir, repito, incipientemente todo el proyecto de lo que sería el organismo electoral del pueblo y hoy gozamos y que fueron partícipes la izquierda, la derecha, todo mundo participó en ese proyecto.

—¿Fue unificado?

—Fue unificado. Así es, inclusive había una participación enorme directamente de todos los grupos minoritarios en la oposición. Cuando ya terminamos el trabajo que te comentaba en todas las secciones electorales o sea toda la cartografía. El proyecto de la distritación vino todo el proyecto de lo que sería el nuevo padrón electoral, pero ya dividido por las secciones de acuerdo a esas secciones que teníamos ya definidas.

Y se inicia ya con sistemas tecnificados, con computadoras. Ya no eran aquellos trabajos manuales, de máquina, y se emite para el proceso electoral del 91 que fue elección de Gobernador en Querétaro, Cámara de Diputados Federal y de diputaciones locales, Ayuntamientos. Se emite una credencial que nada más sirvió para una elección, una credencial naranja, que fue la primera plastificada, como si fuera tarjeta de crédito. Esa tarjeta se utilizó y se emitió justamente ya con este grupo al que ya Felipe Reyes lo nombraron delegado del Registro Federal de Electores y el que lo encabeza es Felipe Reyes con un grupo de gentes que ya tenía el ahí.

Obviamente tu servidor no podía estar porque yo estaba trabajando como procurador agrario. Yo no podía estar con doble chamba.

Tuvo gentes ahí como ese arquitecto Galicia que se volvió un experto en la cartografía electoral y luego tenía a gentes como el licenciado Carlos Segura que incluso después ya que salió del IFE fue director de la Normal de aquí del Estado. Por aquí debe andar Carlos Segura y hubo una serie de gentes muy entregadas a su trabajo.