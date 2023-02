Vuelca tracto en el Surponiente

Por Tania Talavera

Noticias

Salía de una camino de terracería y pretendía incorporarse al libramiento

La tarde de este sábado, cuerpos de emergencias acudieron al libramiento Surponiente, luego de que se reportara la volcadura de una pesada unidad, a la altura de la colonia Los Olvera, en el municipio de Corregidora.

El tracto con plataforma iba cargado con una maquinaria pesada y salía de Los Olvera sobre un camino de terracería y pretendía incorporarse al libramiento Surponiente, sin embargo, el peso le ganó y fue cuando la unidad volcó, quedando recostada sobre su lado derecho y recargada en un poste, lo que ayudó a que ésta no se fuera a una zona a desnivel.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, luego de ser notificados via 911, para brindar los primeros auxilios a las personas que iban a bordo, por fortuna, en el accidente no se registraron personas con heridas graves, por lo que tras realizarse la valoración, determinaron que no requerían traslado a un nosocomio.

A la zona acudieron elementos de la Policía Municipal de Corregidora, quienes arribaron como primeros respondientes para abanderar la zona, mientras se realizaban maniobras para retirar la pesada unidad.