La culpa no es de quien construyó, sino de quien no dio mantenimiento: Marcos Aguilar

“No tengo nada que ver con las Paradas Dubai”, dijo el ex alcalde

Por Sergio Hernández

Noticias

Era alcalde con licencia cuando se aprobó en cabildo la concesión de las paradas tipo Dubai, atajó el ex edil Marcos Aguilar.

“Solicité licencia temporal al cargo de alcalde el día 2 de abril por 60 días y la celebración de esta aprobación en el ayuntamiento fue el día 29 de mayo de 2018. Fue propuesta por el presidente municipal interino (Enrique Correa) y aprobada por el ayuntamiento y posteriormente fue suscrito el contrato de usufructo y se firmaron dos convenios modificatorios que suscribieron los servidores públicos de la actual administración que se comprometían a mantener en buenas condiciones las instalaciones de las paradas de alta densidad”.

Sostuvo: “no tengo nada que ver ni con la propuesta, ni con el voto, ni con la firma de un contrato de esta naturaleza, siempre he creído que quien debe administrarlo es el instituto de transporte, hoy agencia de movilidad tratándose del proyecto de transporte que tiene nuestra ciudad y nuestro estado”.

Dijo que las paradas de alta densidad fueron presentadas en su momento a consideración del gobernador Francisco Domínguez y conocían a profundidad del proyecto y la intención es que se hicieran lo que en este momento se acaba de hacer, hasta donde yo entiendo no le retiran el contrato por incumplimiento si no porque la Agencia de Movilidad, mediante un escrito, solicitó esas paradas para administrarlas ellos”.

Ante las criticas por el costo de estas paradas dijo que sucede un poco como con las ciclovías, pues eran dos etapas: la primera es la construcción que tenía un diseño que estaba basado en las peticiones de los ciudadanos y segundo la administración y el mantenimiento.

“Si la administración actual no da mantenimiento y pasan cuatro años para que puedan decir que se revoquen cuando no hay revocación sino más bien se envían porque las pidió a la Agencia de Movilidad. Se nota perfectamente que había una desatención a las paradas de alta densidad, las personas estaban solicitando que hubieran espacios dignos pero obviamente si no hay seguridad, si no hay mantenimiento, si no hay limpieza, la culpa se la echan a quien la construyó y no a quien tiene la obligación de atenderlas todos los días.

“Lo mismo pasó con las ciclovías, lo mismo pasó con los parques y jardines, lo mismo pasó con los nodos, lo mismo pasó con muchas áreas del gobierno municipal que si no se atienden, no se les da mantenimiento pues lo más fácil es culpar al que estaba antes. La realidad es que solamente hay un responsable y ese tiene que asumirla frente a la sociedad”.