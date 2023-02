Erika Buenfil sobre posible romance con Emmanuel Palomares

Erika Buenfil se ha colocado en la mira pública debido a que en los últimos días se ha especulado sobre una supuesta relación amorosa con el joven actor Emmanuel Palomares, lo que ha desatado polémica por los casi 30 años de diferencia que existen entre ambos, ya que el actor tiene 32, mientras que ella 59.

A pesar de que en días pasados Palomares negó esta situación y confesó su gran admiración, cariño y respeto por la actriz ojiverde, en esta ocasión Erika rompió el silencio y por primera vez brindó su postura al respecto de estos rumores.

“Ay no corazón, ya saben que no, ya saben que no es verdad, ya saben que no es cierto”, dijo Buenfil durante su encuentro con los reporteros que la captaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Y para subrayar la relación que realmente mantiene con el joven que en su momento sostuvo un romance con Irina Baeva, la protagonista de telenovelas recalcó: “Un respeto para Emmanuel, nos llevamos muy bien, somos buenos amigos, buenos compañeros”.

Finalmente, al ser interrogada por la posibilidad de que en un futuro pueda haber algo más que una amistad con Palomares, Erika Buenfil fue tajante e hizo hincapié en la diferencia de edades.

“No, reina, claro que no, puedo ser su mamá, no tengo nada que ver con él”, manifestó la artista antes de llegar a la zona de documentación para abordar el avión que la llevará a Mérida para cumplir con un compromiso laboral.