A J.K. Rowling no le preocupa el efecto de sus comentarios transfóbicos

J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, reflexionó sobre su trayectoria y legado en un nuevo podcast donde expuso su opinión sobre la actual percepción pública hacia su persona luego de los comentarios transfóbicos que hizo en Twitter.

En una nueva emisión de The Witch Trials of JK Rowling, la escritora fue contundente al asegurar que no piensa constantemente en las críticas recibidas por sus declaraciones contra dicha comunidad.

“No me paseo por mi casa pensando en mi legado. Qué manera más presuntuosa de vivir la vida es andar por ahí pensando: ‘¿Cuál será mi legado?’. Me da igual, estaré muerta. Me importa el ahora. Me importan los vivos”, confesó al respecto.

Rowling recalcó que nunca tuvo la intención de agredir a nadie con sus comentarios, pues en ese momento su único deseo era dar opinión sobre el tema. “Nunca estuvo en mis planes molestar a las personas, pero me tiene sin cuidado que me bajaran del pedestal”, manifestó.

En otro episodio del programa, la escritora argumentó que mucho de lo que está sucediendo alrededor de sus declaraciones es porque se está tomando una postura unidireccional en el asunto.

“Hay un gran atractivo, y trato de mostrarlo en los libros de Potter, en el pensamiento en blanco y negro. Es el lugar más fácil y, en muchos sentidos, el más seguro. Si adoptas una postura de ‘todo o nada’ ante cualquier cosa, encontrarás sin duda camaradas, encontrarás fácilmente una comunidad: ‘He jurado lealtad a esta idea tan simple’”, expuso.

Finalmente, la literata recalcó: “Lo que intenté decir en los libros de Potter, y lo que yo misma siento profundamente, es que deberíamos desconfiar más de nosotros mismos cuando estamos seguros. Y deberíamos cuestionarnos más cuando recibimos un golpe de adrenalina al hacer o decir algo”.

Meses atrás, J.K. Rowling denunció en sus redes sociales que un grupo de activistas transgénero trataron de intimidarla protestando a las afueras de su casa en Edimburgo y publicando imágenes en redes en las que aparece su dirección.

Rowling se colocó en el ojo público desde junio de 2020, cuando fue acusada de transfóbica tras burlarse de un artículo en línea que usaba el término “personas que menstrúan” en lugar de “mujeres”; sin embargo, tiempo después se defendió de los señalamientos y escribió un ensayo para explicar su postura.