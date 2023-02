Livia Brito se deslinda de su exnovio detenido

Livia Brito decidió pronunciarse sobre la reciente detención de su expareja Said Pichardo, quien fue arrestado en un inmueble ubicado al sur de la Ciudad de México, presuntamente en posesión de 10 millones de pesos en efectivo, así como 40 mil dólares, armas de fuego y drogas.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la cubana de 36 años destacó que pese a conocer y haber mantenido un romance con el cantante mexicano, actualmente no tiene ningún contacto con él.

“Como todos ustedes saben, yo tuve una relación hace más de seis años con esta persona, lo conocí como cantante, como empresario, y no he sabido nada más de él, han pasado muchísimos años de esto”, explicó al respecto.

Posteriormente, Brito reveló que, debido a su deseo de convertirse en madre lo más pronto posible, ha decidido declinar su presencia en una importante gala.

“En otras noticias, me invitaron a los Premios Lo Nuestro, ya lo había anunciado, este 23 de febrero, pero el día de ayer fui con la cita al ginecólogo, y me comentó que mis óvulos todavía no están totalmente maduros para poder hacer el tratamiento médico, que me tengo que esperar un poco más, y posiblemente el día 26 lo podremos hacer, y les podré dar la noticia de que si Dios quiere, estaré embarazada”, manifestó.

De esta forma, la protagonista de telenovelas confirmó que no asistirá al evento que se celebrará en breve. “Muchísimas gracias a Premios Lo Nuestro por haberme invitado, de verdad es un honor para mí, ya tenía absolutamente todo preparado, pero si Dios quiere, pronto vamos a estar acariciando una pancita”, expresó.

Finalmente, la actriz terminó el pequeño enlace con una gran sonrisa y, sin hablar del ingreso al Reclusorio Oriente de su ex, emitió el siguiente mensaje: “les mando muchísimos besos, los amo muchísimo, y… adelante”.