Senado aprueba el “Plan B” de la reforma electoral

Con 72 votos a favor, 50 en contra y ninguna abstención, el pleno del Senado, aprobó la tarde de este miércoles el “Plan B” de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con los votos de Morena y sus aliados, el pleno del Senado excluyó la cláusula de vida eterna, la cual permite la transferencia de votos entre partidos y envió al Poder Ejecutivo para su promulgación solo lo avalado por ambas cámaras.

Es así que, solo mandaron al Ejecutivo las reformas realizadas a 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, además de la nueva Ley General de loa Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Con esta aprobación, López Obrador ha logrado formalizar su “Plan B” a la iniciativa original con el fin de modificar el sistema electoral mexicano. Y es que, este grupo de modificaciones a las leyes se vio envuelta en escándalos a partir de la cláusula, que dificultaba la desaparición de partidos políticos con poco apoyo electoral, por lo mismo; la discusión en este punto generó un retraso en su aprobación.

No obstante, el tema sobre el veredicto de Genero García Luna provocó un debate que dio pie a que tanto Morena como sus aliados reprocharan al PAN su abstención al tema y aprovecharon para advertir que en la marcha de este domingo, la oposición no solo pedirá que el INE no se toque, sino que también que no se toque a quien fue sentenciado en Estados Unidos por ser parte del crimen organizado.