Benito Castro estalla contra serie sobre Paco Stanley

El actor Benito Castro externó su descontento al escuchar las primeras preguntas sobre la serie inspirada en los hechos reales que rodearon el último día de la vida de Paco Stanley, presentador mexicano que fue asesinado en 1999 al salir de un restaurante en la Ciudad de México.

A casi 24 años de la muerte del padre de Paul Stanley, se reveló que ya se está trabajando en la serie de Paco, la cual estará protagonizada por Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez, pese a que la familia del artista no autorizó dicho proyecto.

Tras este escenario, es que Benito, quien fue compañero y amigo de Paco Stanley, ha manifestado su molestia con las personas que están detrás de la serie que ha provocado curiosidad por la forma en que se pretenden exponer los hechos que se suscitaron hace más de dos décadas.

“¡Ay, qué cosa tan terrible!, ¡hombre!, es irle a hacerle así (machacar) a la herida, es irle a hacer así a una herida tremenda por su esposa, por sus hijos”, dijo Castro a distintos medios de comunicación, entre ellos Ventaneando.

Y agregó: “Es algo que me parece demasiado morboso o ambicioso, ir a ganar dinero lastimando más a la gente. Si ya de por sí lo que vivieron fue dramático, pues no, no estoy de acuerdo”.

Asimismo, el artista de 76 años destacó que la producción de Amazon Prime Video no tiene su aprobación, y, por ende, podría ejercer acción legal si es mencionado en la trama. “Con mi participación no van a contar, aunque me la pidieran. Si utilizan mi nombre y eso, ya consultaré si es permitido, ¿quién sabe?, ¿para qué adelantamos vísperas?”, declaró.

Por último, Benito Castro confesó su desacuerdo con Jorge Gil, quien se encontraba a bordo del vehículo donde ultimaron a Paco y terminó con dos balas en la pierna, y a la postre lanzó el libro ‘Mi verdad’, en el que afirmó que la relación entre Paco y Mario Bezares se había deteriorado en los últimos años y refrendaba que la actitud de este último al ingresar al baño durante el ataque fue muy sospechosa.

“Tuve oportunidad de hablar con él, le dije que yo no estaba de acuerdo en hacer ese trabajo de la vida de Paco Stanley, y que no, que no contaran conmigo, pero en buenos términos”, destacó el también cantante.