Detienen huelga en Cadereyta

Por Tina Hernández

A un día de la declaratoria de la huelga en Cadereyta de Montes, el presidente de dicha demarcación, Miguel Martínez Peña Loza, confirmó que se logró detener la huelga con la entrega de 3 millones 900 mil pesos al sindicato, que van al adeudo que se tienen con los trabajadores.

Con la entrega del capital público a los sindicalizados la administración municipal ganó tiempo para aplazar la fecha de negociación hasta el 14 de marzo y el emplazamiento a huelga para el 17 de abril.

“No va a haber huelga. Estamos constantes desde hace dos meses con el sindicato. Más de 20 pláticas hemos tenido con ellos y en conjunto con el sindicato estamos buscando la mejora de los trabajadores y así lo vamos a tener.

Yo quiero dejar muy claro que en esta administración no les vamos a quedar a deber ni un peso a los trabajadores que por convenio está firmado, por lo tanto no hay huelga y ya está firmada la no huelga”.

Miguel Martínez Peña Loza precisó que este pago se obtuvo de los ahorros de la actual administración, sin que el gobierno del estado u otra entidad pública o privada tuviera aportación.

Es de recordar que el montó que se debe a los sindicalizados asciende a 30 millones de pesos, por los cuales se tenía emplazamiento a huelga hoy, viernes 24 de febrero.

“El sindicato está haciendo un pliego petitorio por más de 30 millones de pesos, sin embargo estamos viendo que sí se ha pagado, que no se ha pagado y con ello tendremos que hacer los pagos correspondientes”.