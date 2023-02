Tanía Ruiz confiesa que ha llorado tras su rompimiento con Peña Nieto

Tania Ruiz decidió sincerarse sobre su rompimiento con el expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que a finales del mes de enero confirmara que habían dado por finalizada su relación en los mejores términos, casi cuatro años después de que se les comenzó a ver juntos.

La modelo mexicana que actualmente se encuentra radicando en Madrid junto con su hija Carlotta, abrió su corazón y habló de lo que sintió tras su rompimiento con el exmandatario.

“No hay mejor satisfacción, después de finalizar una relación, que sentir que te has entregado por completo”, confesó Tania en entrevista para la revista ¡HOLA!

Tania, quien ahora continúa con sus estudios en Diseño de Interiores, manifestó que ha tomado con entera madurez el final de su romance, aunque no ha sido fácil aceptar esta decisión.

“¿Que si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía. Traté de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí, y cada día me fui haciendo más fuerte”, declaró al respecto.

Desde su divorcio con la exprimera dama, Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto de 56 años, estableció una relación con Tania Ruiz, de 35, y decidieron mudarse a España para comenzar su nueva vida de noviazgo.

Según especularon diferentes medios, Peña Nieto comenzó su relación con la modelo mucho antes de que se diera a conocer públicamente, siéndole infiel a su entonces esposa, la actriz conocida como “La Gaviota”.