Juez cancela proceso contra Rosario Robles por la Estafa Maestra

Su defensa argumenta que el delito de ejercicio indebido del servicio público que se le impugnó, ya se encuentra impugnado

El juez federal de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Roberto Paredes Gorosrieta, determinó este viernes absolver a Rosario Robles del proceso en su contra por el presunto desvió de millonario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando ella era la titular de la Sedesol y Sedatu, caso conocido como Estafa Maestra.

En la resolución se inhibe la persecución penal y cesan las medidas cautelares “por lo que el juez decreta el sobreseimiento total de la causa penal”. Esta es la segunda sentencia a favor de la extitular en menos de una semana.

Recordar que Rosario Robles quedó en libertad el pasado 19 de agosto de 2022, luego de que un juez de control cambio la medida de prisión preventiva a medidas cautelares.

Tras conocer el fallo del juez, Robles lloró y al salir de la audiencia compartió unas palabras calificando de “histórico”, el fallo de Paredes Gorosrieta, considerando que se trata de un precedente “muy importantes”.

“Siempre di la cara, viví la injusticia en carne propia. Ahora me tocará seguir luchando por muchas mujeres que conocí que no tienen tener la voz y atención que he tenido, me tocará hablar por ellas” dijo.

A su cita con el juez, la ex secretaria de Estado acudió junto con su hija Mariana Moguel Robles, quien llevaba mucho tiempo exigiendo justicia para su madre.

Rosario Robles estaba acusada por desvío de recursos públicos y delitos de ejercicio indebido del servicio público.

Además, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero.