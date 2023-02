“Si no hay agua, no hay permiso” Advierte AMLO sobre la planta de Tesla En Nuevo León

Obrador considera que no es factible hacer la fabrica en zonas donde no hay agua

El presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que no otorgarán permisos a empresas como Tesla para hacer una planta en lugar donde no hay agua, como es el caso de Nuevo León.

Luego de ser cuestionado sobre si sugerirá a la empresa automotriz, Tesla, algún lugar al sur del país para que instalen su planta o si permitirá que se construya en Nuevo León, López Obrador dijo:

“Si no hay agua, no. No habría posibilidad. Sencillamente, no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible” aseguró.

Recordó que Nuevo León acaba de pasar por una crisis por la escases de agua debido ha que en los últimos años ha habido mucho crecimiento.

Mencionó que la construcción de una planta de Tesla en México, es algo que si le interesa mucho debido al tema de inversión.

“Porque sí nos importa mucho que se invierta en el país porque significa la creación de empleos. Les diremos dónde es posible que se invierta donde haya agua, que haya espacios para el crecimiento urbano” continuó.

No obstante, en los últimos días AMLO había sugerido que la planta de Tesla se pueda instalar en el sur de la República, zona en la que se concentra el 70 por ciento de agua del territorio.

Tras estos comentarios, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que su entidad sí cuenta con agua suficiente para satisfacer la demanda de la empresa que pertenece a Elon Musk.

“Nosotros vamos a trabajar con Tesla de la mano para que puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano y que la que utilizan es tratada y es mínima” dijo García.