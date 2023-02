Fiesta atlética

Por Víctor Terrón

Noticias

Más de 900 deportistas de todo el país compitieron este fin de semana en la 13ava edición del Athletics Performance, quienes buscaban una marca clasificatoria a los Campeonales Nacionales de Atletismo 2023 y que entregarán los pases a Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El certamen organizado por la Asociación Queretana de Atletismo (AQA), con el aval de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), reunió durante un par de días a varios de los mejores atletas del país, compitiendo en diversas pruebas de pista y campo en la pista Isidro Rico del Parque Querétaro 2000.

“Para la Asociación Queretana de Atletismo es muy importante convocar este tipo de eventos que es clasificatorio para los Campeonatos Nacionales, y eso permitirá tener clasificación a Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y NACAC que se celebran este año, por lo que al ser avalado nos permite tener atletas de gran nivel”, detalló Ángel Moreno, presidente de la AQA.

Este año el certamen consideró las categorías Infantil Sub 16 (2008-2009); Juvenil Sub 18 (2006-2007); Juvenil Sub 20 (2004-2005) y Abierta/Sub 23 (2001-anteriores); recordando que el Selectivo Nacional para los JJC de San Salvador se realizará del 28 al 30 de abril en León, Guanajuato.

Destacar que, en la prueba de 100 metros con vallas categoría Abierta, la sinaloense y actual campeona nacional, Ariday Salcedo estuvo cerca de romper el récord nacional (13.66 segundos), imponiéndose a la queretana, Nora Ramos (14.46); recordando que la marca le pertenece a Sandra Tavares (13.20 segundos) desde 1990.

En este sentido algunos de los atletas queretanos que participaron y lograron subir al podio en la Libre fueron: Aida Bernard, tercera en los 1,500 metros con 5:18.40 minutos; y Javier Jacal que se ubicó tercero de los 1,500 metros con 4:05.83 minutos.

En la categoría Sub 20, Ana Piña fue la ganadora de los 100 metros planos con 12.51 segundos; Paola Ortiz conquistó los 1,500 metros con 1:21.60 minutos; Ana Ramírez triunfó en el salto de longitud con 5.67 metros; Santiago Lujan venció en los 100 metros planos con 11.14 segundos; y Gael Chávez se coronó en salto de longitud con 6.76 metros.

En la Sub 18, Mónica Sandoval logró el segundo sitio salto de longitud con 5.30 metros; Alejandra García fue segunda en lanzamiento de disco 1 kg con 33 metros; José Saavedra ganó los 100 metros planos con 11.13 segundos; y Adán López fue primero en lanzamiento de disco 1.5 kg con 33.38 metros.