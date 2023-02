“Toto” Gutiérrez se impone por KO

Por Víctor Terrón

El boxeador queretano, Oscar “Toto” Gutiérrez, reapareció en el ring luego de casi 6 años para derrotar por nocaut técnico al mexiquense, Javier Navarrete, en combate pactado en la división de las 165 libras que se disputó en la Arena Querétaro.

Desde el inicio del combate el integrante de la Dinastía “Jaguar” mostró su hambre de triunfo y si bien ambos gladiadores fueron cautelosos, poco a poco el local fue impactando combinaciones cimbraron a su rival.

El segundo y tercer episodio fueron dominados por el “Toto” Gutiérrez, quien no paró de buscar el terreno corto sobre el encordado para impactar tanto las zonas blandas como el rostro de Navarrete, quien, a pesar de mostrar valentía, fue claramente superado y en su esquina decidieron ya no arriesgarlo, por lo que no salió para disputar el cuarto round.

“Nos sentimos muy bien, gracias a Dios salimos con el brazo en alto, queríamos que fuera más larga la pelea por los meses de preparación que hicimos, pero las cosas salieron así y mi equipo y yo estamos muy contentos”.

“Esta fue una pelea de preparación para seguir con nuestra carrera, este mismo lunes seguimos con nuestra preparación con miras a otra pelea en abril y seguir echándole los kilos este año. Agradeciendo el apoyo de toda la afición que nos apoyó en esta pelea”, declaró para Noticias, Oscar Gutiérrez.

Resaltar que, en esta misma función, el también queretano, Iván “El Duro” García, firmó un empate con sabor amargo ya que fue superior sobre el ring, además, el público tuvo la oportunidad de disfrutar de 10 peleas amateur en las que los nuevos valores del pugilismo queretano vieron acción.