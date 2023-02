El Derecho Queretano, producto de la riqueza y creatividad de los queretanos: Mariano Palacios

Presentan el libro “Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro comentada”

Por Enrique Zamudio

Noticias

Por primera vez en doscientos años de vida constitucional en Querétaro, fue presentado ayer el libro “Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro comentada”, el primer ejercicio de esta índole en la historia de la entidad queretana.

Durante la presentación de la obra en el emblemático Teatro de la República, el ex gobernador de Querétaro, Mariano Palacios Alcocer destacó que el estado de Querétaro tiene una rica trayectoria constitucional, y que es “la riqueza y la creatividad de su pueblo, el origen de nuestro derecho y es nuestro pueblo su único destinatario”.

Ante magistrados, juristas, legisladores, especialistas y estudiosos del derecho, Mariano Palacios explicó que la obra no pretende ser un trabajo científico, ni de refinamiento académico, sino un texto didáctico que abona a que la sociedad conozca sobre la Constitución y el contenido de esta.

Al reconocer a todos los involucrados en este trabajo, Mariano Palacios expresó su felicitación por presentar a Querétaro el primer texto constitucional comentado en dos siglos de vida constitucional local.

Al compartir algunos puntos esenciales sobre esta obra, el otrora Embajador de México ante la Santa Sede destacó que el Constitucionalismo Queretano es impulsor de la educación pública, gratuita y de calidad, ya que en la Constitución local se establece que “no sólo hay que educar y ofrecer servicios educativos, sino que hay que educar en derechos humanos, en el conocimiento de nuestra historia, en la aceptación de los criterios que posibiliten la inclusión, el respeto al carácter pluriétnico y pluricultural”.

Resaltó que la Constitución Queretana fue pionera al incluir un capítulo dedicado a la educación y la instrucción pública, al obligar a que se escribiera y publicara una especie de “Catecismo Cívico” para que todos los alumnos del sistema escolar queretano, conocieran la historia y valor del orden constitucional local.

Al hablar sobre los Derechos Humanos en la Constitución de Querétaro, Mariano Palacios dijo que el “constitucionalismo queretano es un constitucionalismo abierto al control de la convencionalidad y por lo tanto forma parte de un amplio bloque en Defensa de los Derechos Humanos, donde participan tratados, convenios, acuerdos, protocolos que obliguen a México, independientemente de su denominación, de acuerdo a la Convención de Viena, y que tengan como propósito defender, procurar, garantizar y resarcir los derechos humanos”

Palacios Alcocer reconoció la importancia de que las fuentes se enriquezcan con el orden internacional, por lo que -sostuvo- “es momento de que el servicio civil de carrera, es decir, esta necesaria formación y expertise de los servidores públicos, en las distintas ramas del quehacer, puedan enriquecerse con una especialidad en el conocimiento del derecho internacional”.

“Hoy el derecho internacional penetra las esferas nacionales y locales”, apuntó.

En otro de los tópicos interesantes en esta obra, el Dr. Mariano Palacios comentó que “los derechos humanos progresivos y los poderes públicos recesivos están llegando a un punto crítico en la medida que es obligación del Estado el garantizar el pleno disfrute de una gran capacidad de derechos y no existen los recursos económicos disponibles para su debida satisfacción.

En este sentido, Mariano Palacios observó que quizás “el ensanchamiento de los derechos humanos, lleve a la necesaria revisión del convenio de coordinación fiscal y una más equitativa y justa distribución de los recursos públicos”

Sobre la garantía constitucional de seguridad, Mariano Palacios recordó algunas conclusiones vertidas en un foro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la que se estableció que “la seguridad no sólo tiene que ver con un entorno exento de violencia: no hay seguridad, sin seguridad alimentaria; no hay seguridad, sin seguridad ambiental; no hay seguridad, sin seguridad educativa; no hay seguridad sin seguridad en el empleo; no hay seguridad sin un entorno libre de discriminación a las mujeres”.

“El concepto de seguridad se amplía de los espacios de seguridad pública, de la seguridad nacional, de la seguridad jurídica tradicional, a la seguridad humana en abstracto con todo aquello que incide en la esfera de su competencia de seguridad, física, material, intelectual y espiritual”.

Finalmente, Mariano Palacios Alcocer sostuvo que México nos exige a todos vivir en paz, en un clima de respeto, de respeto al Estado de Derecho como punto de encuentro de todas nuestras diversidades, por lo que llamó a no dejar espacio a la impunidad, a respetar los derechos humanos y hacer de la democracia y de sus valores sustantivos, en los términos que reza la Constitución, nuestra forma de vida cotidiana.