Carlos Vives le aconseja a Shakira: “¡Quiérete!”

Shakira continúa en boca de todos tras el estreno de la canción ‘TQG’, que realizó con Karol G, pues luego de viralizarse en las distintas plataformas, algunos internautas han señalado que la colombiana sigue “despechada” por su ruptura con Gerard Piqué, debido a que la letra del sencillo tiene referencias hacia el padre de sus hijos.

Durante la gala de Premio Lo Nuestro, Carlos Vives, no pudo evitar las preguntas sobre la situación sentimental que atraviesa su famosa amiga, con quien colaboró en 2017 para lanzar el tema La bicicleta.

“A mí no me gusta meterme como en esos líos familiares. Uno ya después de que pasó los 60 (años) siempre quiere uno desearle lo mejor a todos. Tengo una amistad con Shaki de muchos años […] es una relación de cariño y de entender todo lo que representa ella para todos nosotros los colombianos, pero también para nuestra América”, comenzó Vives.

De la misma manera, Carlos externó la empatía que siente por Shak, sobre todo porque esta situación también atañe a sus pequeños Milan y Sasha. “Los problemas en la familia cuando uno los ha vivido, los ha tenido, son cosas tan dolorosas, tan de uno, es un momento difícil cuando la gente pasa eso en los hogares cuando hay niños”, manifestó.

No obstante, el intérprete de La gota fría reveló algunos de los mensajes que le ha enviado a su colega a la distancia. “A mí me encanta respetar eso, mirarlo y desearles con mi corazón como, le mando sus mensajes cuando me escribe por algo y yo le digo ‘quiérete, piensa’; es decir, ‘quiérete mucho’, es todo lo que uno le desea a la gente que uno quiere”, destacó.

Finalmente, ante la pregunta sobre un nuevo trabajo musical con la artista, Carlos Vives explicó que en este momento no lo ve nada posible.

“Habrá que ver que pase el tiempo y nos volvamos a ver para hablar ahí de cosas, o que la disquera, como pasó con La bicicleta, que también esté interesada en que esos juntes se den, pero sí, siempre hablamos de vainas y yo le mando cosas y ella me cuenta cosas, pero por ahora no”, expuso al respecto.