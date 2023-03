Elizabeth Álvarez sobre su relación con Jorge Salinas

La actriz Elizabeth Álvarez sigue haciendo frente a los señalamientos de presunta infidelidad de Jorge Salinas después de que el pasado mes de enero se publicaran una serie de imágenes del actor presuntamente besando a su nutrióloga, Anna Paula Guerrero.

La artista de 45 años, quien se encuentra afónica por una crisis asmática, manifestó que pese a todo lo que se ha dicho, su relación con Salinas está más que estable.

“Yo estoy bien, estamos bien todos, muchas gracias, somos un matrimonio hermoso, y ustedes son los testigos que durante 11 años nos han visto cómo estamos juntos. No tengo nada más qué decir, de verdad quisiera decir cosas, pero ¿qué más puedo decir?”, explicó a la prensa que la captó a su arribo en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Defendiendo a capa y espada su relación sentimental con el protagonista de la telenovela Perdona nuestros pecados, Elizabeth aseguró que en su vida personal nada ha cambiado.

“De verdad, se los digo de corazón y yo sé que les da gusto, somos un matrimonio sólido, estamos juntos, contentos, y no hay otra cosa más que decir, de verdad, es que, sin comentarios, y me van a seguir viendo con mi esposo, y con mis hijos, en el restaurante, comiendo el helado, haciendo nuestra vida como siempre hemos hecho, nosotros no hemos hecho nada”, declaró.

Asimismo, Álvarez puntualizó que tanto Jorge como ella han sabido proteger a sus hijos de todo lo que se dice de su matrimonio en los medios de comunicación y redes sociales. “Nos dedicamos a esto, somos parte de este sistema y ya estamos acostumbrados. Es que cuando uno sabe quién es, lo que tienes, no hay necesidad de aclarar nada ni decir nada”, detalló.

Por último, la actriz explicó que ha sabido hacer una excelente mancuerna con Jorge Salinas para poder cuidar en las mejores condiciones a sus mellizos, Máxima y León.

“Claro mi amor, él trabaja, yo me quedo con mis hijos, voy a la escuela, hago todo lo que tengo qué hacer, y cuando yo tengo que salir él se encarga de los niños, como cualquier matrimonio”, explicó al respecto.

Pie de foto: