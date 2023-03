Erik Rubín responde a rumores de presunta relación

Erik Rubín hizo frente a todas las especulaciones que han surgido luego de que la semana pasada anunciara su separación de Andrea Legarreta tras más de dos décadas de matrimonio y de haber procreado dos hijas en común.

Debido a que los señalados por su rompimiento con la famosa conductora han sido Héctor “Apio” Quijano y Melissa López, con quienes comparte escenario en los 90’s Pop Tour, es que el exTimbiche decidió aclarar todos los rumores.

“Los tres hemos sido involucrados en estos dimes y diretes, me queda claro que esto refleja la sociedad en la que vivimos hoy. Y que en donde no hubo odio, no hubo pelea, en donde no hubo drama, pues hay que generarla”, dijo el intérprete ante las preguntas de la prensa que lo captó en el aeropuerto en la Ciudad de México.

Acto seguido, el artista de 52 años recalcó que más allá de todo lo que se dice con relación a sus preferencias sexuales, él está seguro de sus gustos y subrayó que nunca ha tenido contacto con los labios del integrante del grupo Kabah.

“A mí me gustan las mujeres, pero no tengo ningún problema que piensen lo que quieran. Nunca nuestros labios se han tocado, nunca, no hay una sola imagen que se compruebe, o sea, nos acercamos y hacemos esto (juntamos la cara), pero ¿en qué momento se ve que nuestros labios?, no hay beso, o sea no hubo beso, nunca ha habido beso. Hacemos como que nos damos un beso”, recalcó.

Ante los comentarios que mencionan que todo ha sido planeando por la ahora expareja porque tienen pensando lanzar un reality show como familia, Erik manifestó: “No es mala idea, la neta, ya veremos qué pasa al final. Lo real es eso, Andrea y yo siempre hemos sido muy transparentes, y cuando nos decían pareja ejemplar nos chocaba eso. Esto si es importante, abordar las cosas, contarlas”.

Finalmente, el músico hizo referencia a los mensajes que aseguran que Andrea tiene un romance con su colega Cristian de la Fuente y por eso anunciaron su separación.

“¿Ves?… no puede fallar, no puede fallar, muchos años igual se ha dicho que Andrea está ahí porque tiene algo que ver con ejecutivos de Televisa, no puede terminar una relación bien, bonita, desde el amor, no, tiene que haber una parte oscura. No vuelvo a hablar del tema”, concluyó.