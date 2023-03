Héctor Suárez Gomís destroza a Luisito Comunica

Luego de que hace un par de día, el influencer Luisito Comunica visitó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y dijo quedar sorprendido con las instalaciones y que pudo ahorrar 30 mil pesos en un viaje, le llovieron las críticas donde internautas aseguraron que le pagaron por grabar ese video y él responde.

El famoso youtuber no se quedó con las ganas y respondió de manera categórica a sus detractores: ” “Cómanse una p… peluda”. Y es que, según el youtuber, si hubiera dicho comentarios negativos, de igual forma, lo hubieran criticado y también lo hubieran acusado de recibir dinero de la oposición.”

Ante la contundente respuesta, fue el comediante Héctor Suárez Gomís, quien con un video en su cuenta de Twitter respondió de la misma manera al influencer, el cual también dividió opiniones.

En primer lugar, le cuestionó el porqué pedir que se le siguiera nombrando por su nombre en diminutivo: “Oye, Luisito ¿Luisito? Ya estas huev*** para que pidas que te digamos ‘Luisito’…Ya tienes peligros en la vida.

Utilizando el mismo señalamiento, Gomís aseguró: “Nos estás recomendando que comamos poll***, por la cantidad kilométrica que tuviste que comer antes de hacer tu video en el AIFA”

Y siguió: “Nos estás recomendando poll** porque esa es la manera en que ¿tus viajes te salen gratis? Y al ritmo de “Luisito come poll**” Héctor prosiguió.

“Comiendo poll** comunicas mejor, ¿lo que dices en tus videos?…¿La polla que te gusta comer se cultiva en Palenque dentro de un Rancho llamado La Chi***

Asegurando que esa sería la misma razón por la que su felicidad era desbordante en el video. Sin embargo, también cuestiono su papel de “comunicador” y ya en tono serio crítico su emoción al ver el baño, las escaleras eléctricas o las pantallas del AIFA.

“¿Quiere ser un buen comunicador?, empieza por decir la verdad”, dijo Gomís para dar una serie de razones por las cuales sí tuvo que haber criticado el inmueble.

Ante el video del también actor, las redes se dividieron y comenzaron a emitir un sin fin de críticas pero también de apoyo a ambos personajes.

“Eres en Chingon Hector, llevas la sangre de tu padre no solo en el cuerpo sino también en todo lo que expresa y cuando no se esté de acuerdo en las cosas, hay que expresarlo como lo haces, mis respetos.”, “Ese pinchę Luisito no comunica ni madres! Que rápido le llegaron al precio!”, “Te admiro profundamente por tus buenas actuaciones en tv y series , pero de vdd que bajo caíste al dar este tipo de “comunicado “, pésima la forma de expresarte, te creo más sensato”, fueron algunos de los comentarios que se leían en la publicación.