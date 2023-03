Iniciativa de Paternidad Responsable es inviable: Daniela Salgado

A Paul Ospital le gana el protagonismo, acusó la diputada del PAN

Por Sergio Hernández

Noticias

La diputada Daniela Salgado cerró el tema de la iniciativa de paternidad responsable del diputado Paul Ospital al decir que es inviable financieramente.

“Ya he platicado con el diputado un millón de veces de que es inviable y creo que le gana el protagonismo y sus ganas y sus buenas intenciones. Él está consciente y qué bueno que siga por esta causa pero por el momento no se puede e insisto si él tiene tanto interés en qué se sesione, yo la puedo sesionar pero no va a salir el dictamen como el desea”

Explicó que la propuesta debe de reducir los días y también los montos que se le daríoan al padre de familia, cuando tenga un hijo, todavía no tengo yo una corrida financiera por parte de gobierno del estado, pero al final del día estamos esperando. Lo bueno es que el diputado Paul está ayudando con amparos y pagando amparos para los trabajadores del estado, se burló.

-¿La propuesta es buena?

-La propuesta es buena y yo siempre lo he dicho que cualquier propuesta que sea a favor de los derechos humanos, a favor de las personas es buena al final el mundo está lleno de buenas intenciones pero también esas buenas intenciones tienen que estar respaldadas financieramente porque si no cómo se pagan esas buenas intenciones

-¿Por qué es inviable y cuánto nos costaría?

-Pedimos una opinión experta por parte del gobierno del estado y por ahora lo que señalan es que no es viable financieramente “todavía no tenemos el número en concreto pero el gobierno del estado sí ha señalado lo siguiente y esto está comentado y platicado con el diputado Paul que sin duda también para él es un pretexto para tener carnita para ofrecer en los medios entonces está muy bien que lo haga, qué bueno por los amparos y qué bueno que siga con sus buenas intenciones pero también hay que ver cómo hacerlo financieramente”