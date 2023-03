Concluye Contraloría investigación sobre el Caso Estadio Corregidora

“No hubo responsabilidad de funcionarios públicos”, afirmó Oscar García

Por Tina Hernández

A un año de la apertura de la investigación administrativa contra cuatro funcionarios públicos estatales por el caso de violencia en el estadio Corregidora, el 5 de marzo de 2022; la Secretaría de la Contraloría del gobierno del estado concluyó que los funcionarios públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) actuaron de manera rápida y conforme a los protocolos.

El contralor del Poder Ejecutivo, Oscar García González, determinó que no hubo pruebas que responsabilizara a los servidores públicos involucrados en estos hechos.

“Las investigaciones que nosotros llevamos nos orillaron a demostrar que fue una falla propiamente de la empresa que tenía contratado el servicio de seguridad, quienes en su momento no tuvieron un control adecuado en la apertura de las puertas, en la vigilancia, en la seguridad privada que había contratado, así como los canales de comunicación.

“Cuando las autoridades de Gobierno del Estado iniciaron su gestión para reportar lo sucedido, realmente lo que pasó allá adentro fue que la gente se encendió, cambió su actitud de forma radical y la respuesta fue insuficiente”.

Oscar García González recordó que en las investigaciones se abrieron en contra de cuatro funcionarios de SSC y CEPCQ, al tiempo de manifestar que no hubo pesquisa alguna sobre el ex titular de la SSC, Miguel Álvarez, y el titular de la CEPCQ, Carlos Di Bella, pues ellos no se encontraban en el recinto deportivo.

Respecto a alguna sanción contra la empresa que mantenía en comodato el estadio propiedad del gobierno del estado, Oscar García precisó que tampoco se sancionó.

“No hubo una responsabilidad de los servidores públicos en ese momento en el sentido de cómo detener esa situación. Se llamaron a los cuerpos de seguridad, se llamó a las áreas de paramédicos, se llamó a todo el equipo de fuerza de policía para que intervinieran y lograrán detener pero lo sucedido fue más una falla de organización, que de los propios servidores públicos.

“Como fue un evento privado yo como servidor público no tengo ninguna injerencia para sancionar empresas en eventos privados lo que yo reviso son actividades que tienen que ver con servidores públicos y empresas que se beneficien con patrimonio público”.