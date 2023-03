“CHECO” EN EL PODIO

El piloto mexicano quedó segundo en el Gran Premio Bahréin

El camino de “Checo” Pérez en la Temporada 2023 de la Fórmula 1 inició de la mejor manera posible, pues en el Gran Premio de Bahréin el mexicano se adueñó del segundo lugar e hizo el 1-2 para Red Bull junto a su compañero Max Verstappen.

El tapatío no tuvo una gran largada y se vio superado por Charles Leclerc, pero la inteligencia le ganó a la desesperación y después, el mexicano, con mejor ritmo, logró rebasar al Ferrari y se impuso hasta con 10 segundos más, antes de que el monegasco abandonara la carrera por fallas en la potencia.

Sin embargo, eso no importó y Pérez entró por detrás de Max, y celebraron en el podio juntos.

“Es un sueño el comienzo del equipo, es muy lindo”, dijo el ‘mexa’ tras el final del GP de Bahréin.

“Me siento muy cómodo con el auto”, agregó “Checo”, a quien se le vio contento con el RB19, que en esta primera semana parece no tener las complicaciones por las cuales Pérez tuvo que abandonar un par de carreras en 2022 por fallas en el motor.

“Checo” no ha podido tener un mejor inicio y ya demostró que viene en plan grande para superar sus 305 puntos del año pasado, pues fue el más rápido de la Pretemporada de la F1 y ahora ha agarrado confianza en este inicio.

Por otra parte, el español Fernando Alonso también tuvo una actuación fenomenal con Aston Martín, pues terminó en tercer lugar, superando a Lewis Hamilton y Carlos Sainz. El asturiano regresa a un podio desde 2021.

Mientras, Charles Leclerc tuvo que abandonar la carrera para Ferrari, pues en las últimas vueltas su monoplaza se quedó sin potencia, por lo que podía cambiar de velocidades, pero no podía avanzar y, una vez más, pero ahora a inicio de Temporada, se escuchó el “Oh, no, no, no”, el ya famoso lamentó del monegasco, siendo uno de los tres abandonos de ayer en el Circuito de Shakir, en Bahréin.