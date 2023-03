Dedicarle el tiempo a lo que más importa: la familia

“Los niños son niños, pero sólo por un tiempo”, afirmó Leticia Ramírez

El tiempo vuela, no regresa y no perdona por eso es que es necesario dedicarle tiempo a lo que más te importa y para mí lo más importante es un mi familia, mi esposo y mis hijos, ellos son mi razón de ser, son mi tesoro y lo son todo, estas fueron las palabras del Leticia Ramírez, quien reconoció que vale la pena dedicarles tiempo.

La joven madre, quien tiene tres hijos de 12, 11 y 9 años de edad, reconoció que dejó de trabajar para dedicarle tiempo a ellos sobre todo porque está consciente que el tiempo vuela y no regresa.

“La situación económica está complicada para que sólo uno de los dos trabaje, pero platicando con mi esposo decidimos que era lo mejor, así que yo dejé de trabajar y estoy dedicándoles más tiempo, sobre todo porque ellos ahorita están pequeños y es cuando más necesitan que estemos pendientes de ellos”.

Tras caso 15 años de matrimonio, Leticia reconoce que como en todo han tenido sus altas y bajas, pero lo importante es siempre se han mantenido juntos y en familia por eso considera que es importante inculcarles a sus hijos la importancia que tiene ese concepto.

Lamentó que debido a la situación económica en la que se encuentra inmersa el país, muchos padres de familia tengan que salir a trabajar y dejar a sus hijos al cuidado de los hermanos mayores u otros familiares.

“Desafortunadamente los papás trabajan y dejan a los niños con muchas herramientas de internet pero solos, hacen falta que los padres creemos un poco de conciencia que los niños porque son niños por poco tiempo vale la pena estar con ellos”.

Don Abraham disfruta de estar en familia

Abraham Márquez tiene dos nietas de 8 y 7 años con quienes vive a diario y disfrutan mucho estar en familia.

“Si tienes una buena relación familiar, tienes un buen entorno por eso consideramos que eventos como los que realiza el municipio de Querétaro de integración familiar son muy valiosos y ojalá que los sigan haciendo”.

Aseguró que él procura pasar mucho tiempo con ellos en familia y sobre todo ayudarlos a realizar sus tareas escolares.

“Nosotros procuramos hacer la tarea juntos, desayunamos en familia porque para nosotros eso es muy importante, vamos al parque y cuando hay oportunidad vamos a un balneario, pero procuramos estar siempre juntos”.

Refirió que de igual forma procura apoyarlos en las tareas del hogar y cuando ven la tele lo hacen bajo su supervisión y solamente durante una hora.

“Mi hija es quien nos pide que comamos o cenemos en familia y esto procuramos hacerlo todos los días, es decir, como padres y nosotros como abuelos es importante darnos el tiempo para estar en familia”.

Aseguró que restringirles el uso del celular es muy importante sobre todo cuando están comiendo o haciendo la terea.

“Cuando comemos no hay celular, cuando hacemos tarea no hay celular, el teléfono lo usamos para alguna emergencia o como complemento para hacer la tarea, pero cuando se trata de estar con la familia, convivir o jugar no hay uso de celular”.