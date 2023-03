Estatal de TKD reunió a 263 atletas

Por Víctor Terrón

Noticias

El Auditorio General Arteaga fue sede del Campeonato Estatal de Taekwondo que reunió a 263 atletas en la modalidad de combate, quienes buscaron avanzar al Regional que forma parte del proceso selectivo rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2023.

En este sentido, Osiris Romero, presidente de la Asociación de Taekwondo de Querétaro, puntualizó que se contó con la presencia de deportistas representantes de los municipios de Corregidora, San Juan del Río, Tequisquiapan, Pedro Escobedo, Amealco, Jalpan y por su puesto Querétaro.

“El martes pasado se hizo la evaluación en la modalidad de formas con la participación de 42 atletas y este fin de semana realizamos el Estatal de combate con la participación de 263 atletas en las categorías Infantil, Cadete, Juvenil y Sub 20”, señaló el directivo.

Más de 100 taekwondoínes queretanos estarán buscando su boleto a los Nacionales Conade 2023 en la siguiente fase y tratarán alcanzar nuevamente el título regional enfrentando a Estado México, Ciudad de México, Guerrero y Morelos.

“Históricamente hemos quedado en primer lugar y el reto es mantenernos en esta posición. Llevamos mucho talento, mucho nivel técnico y estos nos da pie a pensar en grandes cosas. Tenemos atletas Juveniles y Sub 20 con experiencia en Mundiales, entonces estamos seguros de que se está armando un excelente equipo”, agregó Romero Aviña.

Las categorías que se disputaron fueron: Sub 11, Sub 14, Sub 17 y Sub 20, en ambas ramas, sin embargo, en la fase Nacional la Sub 20 será exclusiva para la modalidad de kyorugui (combate), además, se tendrá la modalidad de TKD Team 5.

La nueva generación de taekwondoínes queretanos empuja fuerte, no obstante, en la modalidad de formas se trabaja con el semillero para que no sólo los atletas más consagrados sean los que ponen en alto el nombre de Querétaro a nivel mundial.