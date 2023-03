Localizan a los cuatro estadounidenses secuestrados en Tamaulipas

AMLO mencionó que no permitirá ningún tipo de intervención extranjera

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, confirmó que las cuatro personas secuestradas en Matamoros habían sido localizadas. Dos de ellos fueron encontrados sin vida, una más se encuentra herida y otra sobrevivió.

Hasta ahora, hay una persona detenida, así lo informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“(El Gobierno de Estados Unidos) tiene derecho a manifestarse como lo hicieron. Lamentamos mucho que esto suceda y vamos a seguir trabajando” dijo López Obrador.

Ahí mismo, AMLO criticó y consideró como “amarillistas” a los principales medios de comunicación estadounidenses por la amplia cobertura que dieron al secuestro de las cuatro personas y mencionó que cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, los medios “callan como momias”.

“Desde luego que no estamos permitiendo que intervengan de países extranjeros sobre asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Nosotros no nos metemos a ver que hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo o cómo se distribuye la droga en Estados Unidos. ¿No hay redes? ¿No hay carteles? ¿Quién vende la droga?”, sentenció el presidente.

No obstante, aseguró que hay cooperación de ambos países y que están trabajando con respeto a la soberanía.

“Este es un asunto nuestro y Biden me ha ofrecido que van a respetar la soberanía. México no es colonia y no es protectorado de ningún país extranjero”.

Recordar que, las cuatro personas viajaban desde Brownsville, Texas, en una minivan con placas de California del Norte.