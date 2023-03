Muere menor tras volcadura en Centro Sur

El auto se salió del camino y terminó en el estacionamiento de plaza de las Fuentes; el acompañante resultó con gopes menores

Por Said Muñoz

Noticias

Joven, de apenas 17 años de edad, perdió la vida luego de salir del camino el vehículo en el que viajaba, chocar y terminar volcado en el interior del estacionamiento de la plaza comercial Las Fuentes, ubicada al sur de la capital queretana.

El fatal siniestro que cobró la vida del joven ocurrió la madrugada de ayer, alrededor de las 03:00 horas, siendo reportado a la línea de emergencias el hecho de tránsito en el boulevard Centro Sur y la avenida del Parque.

Elementos de la policía municipal de Querétaro arribaron como primer respondiente, posteriormente, paramédicos de Cruz Roja, socorristas de Protección Civil y bomberos capitalinos, confirmándose la muerte del masculino.

De acuerdo a lo conocido, el conductor perdió el control en la curva del boulevard Centro Sur, casi llegando al cruce con la avenida del Parque, donde perdió el control, impactándose contra un muro de concreto para después caer al interior del estacionamiento.

Un segundo tripulante que viajaba en la unidad particular resultó con golpes menores que no pusieron en riesgo su integridad, por lo que paramédicos determinaron que no ameritó traslado a un centro hospitalario.

Personal de Servicios Periciales arribó a los cajones del estacionamiento donde se encontraba el vehículo tipo sedán, color blanco, el cual terminó con los neumáticos hacia arriba.

Policías municipales y servicios de emergencias acudieron al sitio del fatal siniestro (Foto: archivo).