El arte es una ventana maravillosa Andrea Noli

“Las etiquetas coartan nuestras libertades”, asegura la actriz

Texto y fotos: Laura Valdelamar

En el marco del Día de la Mujer, Andrea Noli, actriz de profesión comenta que a lo largo de su vida, de su carrera, señala el camino que ha tenido que recorrer, vencer obstáculos, barreras, miedos, pero todo ha valido la pena, por el éxito que como actriz y como mujer ha tenido.

Sencilla, y una gran sonrisa, la actriz Andrea Noli, expresa: a lo largo de mi vida he recorrido muchos caminos, a veces fáciles, a veces no tanto, pero muy orgullosa de ver hasta dónde he llegado y de retribuir un poco de lo que he logrado en la vida, compartiéndolo con otras mujeres, intentando tener una mejor versión de mí misma cada día”.

El 8 de marzo, es una fecha que hace que no nos olvidemos como sociedad, porque las mujeres nos consideramos mujeres todos los días, sin embargo es necesario que se reconozca como un día en particular la labor de las mujeres en todos los ámbitos, desde su lucha y su capacidad para votar y tantas cosas que se han superado y tantas otras que faltan por superarse, “pero para mí es un día conmemorativo más que otra cosa, que para mí todos los días son de la mujer”.

En entrevista para esta casa Editorial, Andrea Noli, mamá de una jovencita, apunta que las barreras, el miedo al fracaso, de la frustración, se los pone uno mismo, el autosabotaje, porque cree que no es capaz de hacer cualquier cosa y de llegar a dónde sea.

Abundó que afortunadamente no estamos en uno de esos países islámicos, en donde prácticamente es imposible, lograr sus objetivos,

aquí en México, al final de cuentas y aunque sea difícil se puede lograr todo, “en mi caso las barreras, han sido pues eso, las oportunidades que tal vez no se me han dado como a otras personas, o las he dejado pasar, o las he perdido por miedo, no me he quedado estancada en realidad ha sido por trabaja poco a poco y picando piedra para llegar a donde yo voy, y tal vez no haber tomado un camino más fácil para llegar más lejos, sino decidiendo y haciéndolo con franqueza, con esfuerzo y con mucho trabajo”.

Sin dejar de mover sus manos, la actriz considera que ha dejado ir oportunidades, como audiciones, qué tal vez podría haber hecho mejor y habría podido tener el personaje, pero no me preparé lo suficiente, tal vez porque no pensé que sería capaz de hacerlo y por eso mismo no di lo que podría haber dado, de no haber tenido miedo, pare esa audición y haber tenido ese personaje.

Al cuestionarle sobre qué personaje dentro de su carrera artística le ha gustado más, refirió que es muy difícil especificar, además sería injusto, con tantos personajes hablar de uno solo. “Yo creo que cada uno de los que he hecho me ha regalado algo. Me ha dejado algo muy hermoso, claro que hay algunos, que otros que han dejado una huella más profunda como en la telenovela Se Busca un Hombre, el personaje de Angélica, que justo era una mujer muy empoderada capaz de buscar sus sueños, de luchar por ellos, de hacer a un lado y decir las cosas frontalmente a quien le lastimaba, la hería, como para empezar su marido y fue logrando conseguir todo lo que quería incluido buscar un hombre buscar varios hombres hasta encontrar al que era el adecuado o el indicado”.

Con sus grandes ojos azules que irradian luz, Andrea Noli, apuntó que no debe etiquetarse hombre o mujer, genéticamente si somos diferentes, gracias a Dios, la verdad, pero no creo que no debe etiquetarse en ningún caso ni como hombre, ni como mujer, ni como rico ni como pobre, ni como blanco ni como negro, creo que las etiquetas coartan nuestras libertades y nos minimizan como seres humanos en general, lo ideal dice, es poder llegar a estar en un nivel parejo para todos, con las mismas oportunidades para todos. Eso es lo que yo creo en mí en ese tipo de igualdad.

Considera que su mayor disciplina ha sido la tenacidad, no se rinde fácilmente, a pesar de que a veces los miedos nos pueden hacer tropezar o no llegar a lo que queremos, realmente han sido pocas las veces y con los años se va aprendiendo, al contrario lo que le da miedo, es lo que más trata de confrontar y lo encara hasta que logra superarlo, eso es la tenacidad, y eso es seguirse preparando en las cosas que uno quiere lograr.

De las mujeres que admira, a su mamá y a su hija, de quienes dijo sentirse orgullosa, y existe buena relación y comunicación. De las mujeres de la historia están Indira Gandhi, Frida Kahlo, Juana de Arco y Cleopatra.

En cuanto a su música favorita, señala que le gusta toda, siempre y cuando sea de calidad. Su libro favorito: “Muchas Vidas, Muchos Sabios”, y habla de cómo desde otras vidas, “porque sí creo en eso”, venimos cargando muchas cosas, muchos miedos, pero también aprender a que no en esta vida se limita a todo sino más allá podemos trascender y podemos encontrar muchas cosas que nos hagan superarnos de los miedos y mejorar como personas.

Señaló que ahora con el taller que imparte en la Secretaría de la Mujer de Corregidora, que se llama “Descubriéndome en el arte”, una labor tan hermosa en donde se apoyarán entre ellas, crecer como mujeres como seres humanos, “poder acercarles mi profesión y que depositen en mi la confianza, no pretendo que salgan siendo actrices, sino que aprendan a reconocerse, a quererse, a tener mejor autoestima y no tener miedo a hablar en público, a decir lo que piensan, a pararse erguidas, a tener esta dignidad, que se vean no nada más por dentro, sino también por fuera y más vamos a ir descubriendo en el camino.

El arte dijo es una ventana maravillosa, en este caso, no porque yo sea actriz, únicamente se enfoca a eso, pueden resurgir de aquí grandes escritoras, no que publiquen libros, que ojalá, pero que descubran ellas que saben y pueden escribir maravillosamente bien y eso te ayuda a desahogarte y si más adelante con eso puedes escribir una obra de teatro, un guion de cine, un artículo en un periódico, diciendo lo que piensan, es una enorme oportunidad, habrá otras que descubran que les gusta pintar su escenografía y hacerle participar y descubren que pintan precioso. otras con el vestuario, otras como actrices, otras como directoras vamos a ver qué encontramos, “el arte nos regala mucho”.